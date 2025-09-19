Los ciclistas ecuatorianos Richard Carapaz y Jhonatan Narváez brillaron en la etapa 3 del Tour de Luxemburgo y se consolidan como firmes aspirantes al podio final de la competencia, que concluirá el 21 de septiembre de 2025.

La etapa 3, disputada entre Mertert y Vianden con 170,5 km, fue clave para que ambos tricolores suban en la clasificación general.

Richard Carapaz y Jhonatan Narváez en el Tour de Luxemburgo

Mattias Skjelmose ganó la etapa 3 del Tour de Luxemburgo, este 19 de septiembre del 2025, en el que participan con suceso los ecuatorianos Richard Carapaz y Jhonatan Narváez.

El ‘Lagarto’ Narváez cruzó la meta en cuarta posición, a tan solo dos segundos del ganador.

Por su parte, la ‘Locomotora del Carchi’ finalizó noveno, a 10 segundos, y también mostró un sólido rendimiento.

En la clasificación general, Skjelmose, del Lidl Trek, es el líder con un tiempo acumulado de 11:34:29.

Narváez escaló 11 posiciones y se ubica sexto en la general, a solo 12 segundos del líder.

Carapaz subió 22 puestos y ahora es séptimo, a 20 segundos.

Ambos están a tiro del podio, pero deberán destacarse en la contrarreloj individual de 26,3 km que se correrá este sábado 20 de septiembre, en Niederanven.

Richard Carapaz y Jhonatan Narváez

El Tour de Luxemburgo 2025 concluirá el domingo 21 de septiembre.

Luego de eso, Carapaz liderará la selección ecuatoriana en el Mundial de ciclismo en Kigali, Ruanda, mientras que Narváez no participará, al considerar que el recorrido no se adapta a su perfil.

El Mundial se realizará del 21 al 28 de septiembre. La prueba de ruta con Carapaz, Martín López y Jonathan Caicedo será el día 28.

Ecuatorianos en el ranking mundial

En el ranking mundial UCI, Carapaz es el mejor ecuatoriano ubicado, en el puesto 37 con 1.649 puntos.

Lo siguen Narváez (puesto 60) y Martín López (82).

Tras el Mundial, Carapaz estará en el Giro de Lombardía, uno de los cinco monumentos del ciclismo mundial.