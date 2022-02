Richard Carapaz volvió a ser protagonista en la Estrella de Bessèges

Aunque lastimado y adolorido, por la caída que sufrió en la jornada anterior, el ecuatoriano Richard Carapaz se presentó en la cuarta etapa de la Estrella de Bessèges, este 5 de febrero del 2022, y volvió a ser uno de los principales protagonistas.

Pese a quedar rezagado en la clasificación general, el carchense se colocó en el grupo principal en la cuarta jornada y se mantuvo firme en la etapa reina de la carrera que tuvo su final en el Mont Bouquet.

La cuarta etapa de la Etoile de Bessèges – Tour du Gard fue apasionante, con un Carapaz metido en el pelotón principal, con opciones de ganar hasta los últimos metros.

A la postre, después de un ascenso que desgastó a los deportistas, el ganador fue el noruego Tobias Halland Johannessen, del Uno-X Pro Cycling Team.

La ‘Locomotora del Carchi’ ingresó a 1:05 minutos del ganador de la jornada.



La ultima etapa de la prueba francesa se realizará este 6 de febrero.

Things we love to see x2⃣@_rccarlos rocking the orange look today 🟠 in Spain@RichardCarapazM starting in Besseges after his crash yesterday 💪 pic.twitter.com/A3rqvCEN5C