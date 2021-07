Las postales del Tour de Francia y del histórico podio de Richard Carapaz

El ecuatoriano Richard Carapaz Montenegro alcanzó este 18 de julio del 2021 el tercer lugar del Tour de Francia. El carchense se convirtió en el líder del Team Ineos y se convirtió en gran protagonista, con un histórico podio en París.

El ganador de la carrera fue el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), quien fue superior a todos sus rivales. Uno de los pocos que intentó hacerle frente y lo atacó en las etapas de montaña fue la ‘Locomotora del Carchi’.

Después de 21 etapas y 3414 km, el segundo lugar fue el danés Jonas Vingegaard ( Jumbo-Visma).

Carapaz logró un histórico tercer lugar. Se convierte así en el primer ecuatoriano y quinto latinoamericano en conseguir un podio en el Tour. Además, se convirtió en el vigésimo corredor en alcanzar podios en las tres grandes: Tour de Francia, Giro de Italia y Vuelta a España.

‘Richie’ fue campeón del Giro en el 2019 y subcampeón de la Vuelta en el 2020.

Grenadiers in Paris 🇫🇷



The whole team is incredibly proud of getting over that line together, with a podium for @RichardCarapazM at the end of three weeks #TDF2021 pic.twitter.com/u4WxiVtzZb