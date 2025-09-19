La joven ciclista carchense Nahomi Játiva, de 16 años, representará a Ecuador en el Campeonato Mundial de Ciclismo 2025, que se celebrará del 21 al 28 de septiembre en Kigali, Ruanda.

La deportista tricolor fue convocada para competir en las pruebas de la categoría juvenil de contrarreloj individual, del martes 23 de septiembre, y la carrera de ruta del sábado 27.

Más noticias:

Nahomi Játiva

Játiva es la única mujer en la delegación nacional y la primera ciclista carchense en disputar un Mundial de ciclismo.

Actualmente forma parte del equipo Movistar Best PC y llega a esta cita luego de una destacada temporada. Entre sus principales logros están la medalla de plata en el Panamericano de Pista 2025 en Lima y el título nacional juvenil de ruta en Ecuador.

“Estoy muy contenta de representar al país, a mi provincia y al equipo en el Mundial. Esta historia recién empieza”, dijo.

El equipo de Ecuador en el Mundial de ciclismo

Además de Játiva, la selección ecuatoriana está integrada por ciclistas élite como Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), Jonathan Caicedo (Petrolike) y Harold Martín López (Astana).

En la categoría Sub-23 estará Mateo Ramírez (UAE Team)

Quizás te interese: Mateo Ramírez es la estrella en ascenso del ciclismo ecuatoriano

Jhonatan Narváez decidió no ir al Mundial

Jhonatan Narváez no competirá en el Mundial de Ciclismo de Ruta UCI 2025 en Ruanda, del 21 al 28 de septiembre, debido al trazado montañoso que no se ajusta a su perfil.

La Federación Ecuatoriana de Ciclismo confirmó que no será reemplazado.

El equipo élite de Ecuador estará liderado por Richard Carapaz, acompañado por Harold Martín López y Jonathan Caicedo.

En Sub-23 participará Mateo Ramírez y, en juvenil, la carchense Nahomi Játiva. Será un Mundial histórico al realizarse por primera vez en África, con un recorrido ideal para escaladores.

Enlace externo: El ciclismo de ruta

Mira el Confesionario: