La Federación Ecuatoriana de Ciclismo (FEC) confirmó que Jhonatan Narváez, actual campeón nacional de ruta, no formará parte del equipo ecuatoriano en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta UCI 2025, que se disputará del 21 al 28 de septiembre en Ruanda. ¿Quién lo reemplazará?

Mundial de Ciclismo 2025 Jhonatan Narváez

La decisión fue tomada de manera conjunta entre el ciclista Jhonatan Narváez y su equipo, el UAE Team Emirates, debido al exigente trazado montañoso del circuito en Kigali, una geografía más favorable para escaladores puros en Ruanda.

“Esta decisión se fundamenta en que el trazado de la prueba de ruta en línea, diseñado para escaladores, no se ajusta plenamente a las fortalezas del corredor. Esta evaluación fue cuidadosamente realizada por Jhonatan y su equipo, con el fin de garantizar un manejo responsable de su rendimiento”, publicó la FEC este 15 de septiembre del 2025.

Narváez, conocido como el ‘Lagarto’, destaca por su versatilidad y potencia en todo terreno, pero no se caracteriza como un escalador nato.

“La FEC respeta la decisión del deportista y reafirma su compromiso de acompañarlo en su desarrollo profesional, con la convicción de que seguirá representando con éxito al ciclismo ecuatoriano en futuras competencias internacionales”, indicó el organismo en el comunicado.

Selección de Ecuador en el Mundial de Ciclismo 2025

Con esta baja, el equipo élite ecuatoriano estará liderado por Richard Carapaz, medallista olímpico y referente del EF Education-EasyPost, junto con Harold Martín López, del Astana, y Jonathan Caicedo, del Petrolike.

En la categoría Sub -23 ha sido confirmado el quiteño Mateo Ramírez, mientras que en juvenil competirá Nahomi Játiva, una de las promesas del ciclismo femenino nacional.

¿Quién reemplazará a Narváez?

Desde la Federación Ecuatoriana de Ciclismo se confirmó a EL COMERCIO que nadie reemplazará a Jhonatan Narváez.

No es posible incluir a otro ciclista, ya que únicamente pueden participar quienes fueron inscritos previamente.

Mundial de Ciclismo de Ruanda

El Mundial de Ruanda será histórico al realizarse por primera vez en África. La altitud y los constantes desniveles del recorrido prometen una competencia exigente, ideal para escaladores como Carapaz, quien buscará redimirse tras quedar fuera del Tour de Francia y la Vuelta a España 2025.

La ausencia de Narváez, quien brilló como gregario de Tadej Pogačar en el Tour, es sensible, pero Ecuador tendrá un equipo fuerte con ciclistas de experiencia.