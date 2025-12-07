Ecuador ha recortado distancias en el medallero de los Juegos Bolivarianos 2025 tras jornadas en las que el judo, el atletismo, natación en aguas abiertas y otras disciplinas han aportado con nuevas preseas.
Hasta las 08:50 de este 7 de diciembre de 2025 -último día de competencias- Ecuador suma 39 medallas de oro, quedando en el quinto lugar del medallero. Los Juegos Bolivarianos finalizan hasta el 7 de diciembre del 2025.
Hasta las 08:50 de este 7 de diciembre, Ecuador suma 130 medallas en total. 39 de oro, 47 de plata y 44 de bronce.
