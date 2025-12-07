Ecuador ha recortado distancias en el medallero de los Juegos Bolivarianos 2025 tras jornadas en las que el judo, el atletismo, natación en aguas abiertas y otras disciplinas han aportado con nuevas preseas.

Hasta las 08:50 de este 7 de diciembre de 2025 -último día de competencias- Ecuador suma 39 medallas de oro, quedando en el quinto lugar del medallero. Los Juegos Bolivarianos finalizan hasta el 7 de diciembre del 2025.

Medallas de Ecuador en los Juegos Bolivarianos 2025

Hasta las 08:50 de este 7 de diciembre, Ecuador suma 130 medallas en total. 39 de oro, 47 de plata y 44 de bronce.

Medallero Oficial (al 7 de diciembre de 2025)

🏅 Medallero – Delegaciones

Pos. País Oro Plata Bronce Total 1 Colombia 137 117 76 330 2 Venezuela 101 89 113 303 3 Perú 78 79 103 260 4 Chile 51 56 60 167 5 Ecuador 39 47 44 130 6 Guatemala 30 26 33 89 7 República Dominicana 12 17 43 72 8 Paraguay 7 15 11 33 9 Panamá 7 8 21 36 10 El Salvador 5 6 15 26 11 Bolivia 1 7 22 30

Todas las medallas de Ecuador (Hasta las 08:50 del 7 de diciembre)

🇪🇨 Medallistas de Ecuador

🥇 Medallas de Oro (39)

Aguas Abiertas

Esteban Enderica – 10 km Masculina

Danna Martínez – 10 km Femenina

David Farinango – 5 km Masculina

Danna Martínez – 5 km Femenina

Atletismo

Marcos Herrera – 110 m vallas Masculina

Nicole Caicedo – 200 m Femenina

Katriel Angulo – 200 m Masculina

Relevo 4×100 mixto – Ecuador

Juan Caicedo – Lanzamiento de disco Masculina

Silvia Ortiz – Maratón 42 km Femenina

Jordy Jiménez – Media maratón marcha Masculina

Boxeo

José Rodríguez – 70 kg Masculina

Gerlon Congo – +90 kg Masculina

E-Sports

Oscar Ortega – E-Football individual Masculina

Ecuestre

Ecuador – Adiestramiento equipo mixto

Julio Mendoza – Adiestramiento individual Free Style mixto

Julio Mendoza – Adiestramiento individual general mixto

Ecuador – Concurso completo equipo mixto

Diego Zurita – Concurso completo individual mixto

Gimnasia Artística

Alais Perea – Barras asimétricas Femenina

Judo

Astrid Gavidia – -57 kg Femenina

Juan Pablo Ayala – -60 kg Masculina

Jonathan Benavides – -66 kg Masculina

Celinda Corozo – -70 kg Femenina

Karate

Valeria Echever – +68 kg Femenina

José Acevedo – -84 kg Masculina

Lucha

Andrés Montaño – Greco 67 kg Masculina

Jacqueline Mollocana – Libre 50 kg Femenina

Lucía Yépez – Libre 53 kg Femenina

Luisa Valverde – Libre 57 kg Femenina

Génesis Reasco – Libre 76 kg Femenina

Natación

Esteban Enderica – 1.500 m libre Masculina

Taekwondo

Mell Mina – De 57 a -67 kg Femenina

Tenis de Mesa

Jorge Miño – Individual Masculina

Tiro Deportivo

Diana Durango – Pistola 25 m Individual Femenina

Fernando Pozo – Pistola de aire 10 m Masculina

Triatlón

Gabriel Terán – Individual Masculina

Andrade J. / Terán G. – Parejas Masculina

Ecuador – Relevos mixto

🥈 Medallas de Plata (47)

Aguas Abiertas

Karen Coello – 10 km Femenina

David Farinango – 10 km Masculina

Karen Coello – 5 km Femenina

Esteban Enderica – 5 km Masculina

Atletismo

Ángela Tenorio – 100 m Femenina

Maribel Caicedo – 100 m vallas Femenina

Gabriela Suárez – 200 m Femenina

Ecuador – 4×400 m relevo Masculina

Luis Masabanda – 5.000 m Masculina

Adriana Chila – Salto triple Femenina

Boxeo

Gustiniano Mina – 80 kg Masculina

Canotaje Velocidad

Cristhian Sola – C1 200 m Masculina

Ecuador – C2 200 m Masculina

Ecuador – C2X 200 m Mixta

Ciclismo de Ruta

Jonathan Caicedo – Contrarreloj individual Masculina

Jonathan Caicedo – Ruta Masculina

Clavados

Santiago Choez – Plataforma 10 m Masculina

Ecuestre

Franziska Klinkicht – Adiestramiento individual Free Style mixto

Jorge Aguilar – Concurso completo individual mixto

Gimnasia Artística

Alais Perea – Individual general Femenina

Ashley Bohórquez – Salto Femenina

Karate

Lili Alvarado – -50 kg Femenina

Levantamiento de Pesas (Arranque y Envión)

Dixon Arroyo – Arranque +110 kg Masculina

Jenifer Becerra – Arranque hasta 58 kg Femenina

Jhony Arteaga – Arranque hasta 60 kg Masculina

Víctor Garrido – Arranque hasta 65 kg Masculina

Bella Paredes – Arranque hasta 77 kg Femenina

Juan Guadamud – Arranque hasta 94 kg Masculina

Jenifer Becerra – Envión hasta 58 kg Femenina

Jessica Palacios – Envión hasta 63 kg Femenina

Damary Bravo – Envión hasta 69 kg Femenina

Bella Paredes – Envión hasta 77 kg Femenina

Lucha

Clisman Carracedo – Greco 60 kg Masculina

Joshua Kramer – Libre 65 kg Masculina

Natación

Esteban Enderica – 400 m combinado individual Masculina

Patinaje de Velocidad

Gabriela Vargas – 1.000 m sprint Femenina

Pentatlón Moderno

Ecuador – Relevos mixto

Squash

Ecuador – Equipo Masculina

Ecuador – Equipo Femenina

Surf

Dominic Barona – Shortboard Femenina

Taekwondo

Ecuador – Freestyle pareja mixto

Mario Troya – Individual Freestyle Masculina

Katlen Jerves – Individual Freestyle Femenina

Tiro con Arco

Ecuador – Equipo recurvo Masculina

Tiro Deportivo

Andrea Pérez – Pistola 25 m Individual Femenina

Durango/Pozo – Pistola aire 10 m mixto

Vela

Ecuador – Snipe mixto

🥉 Medallas de Bronce (44)

Atletismo

Gabriela Suárez – 100 m Femenina

Génesis Cañola – 400 m Femenina

Anderson Marquinez – 400 m Masculina

Ian Pata – 400 m vallas Masculina

Fernando Moreno – Maratón 42 km Masculina

Magaly Bonilla – Media maratón marcha Femenina

BMX Race

Domenica Mora – Race Femenina

Wilson Goyes – Race Masculina

Boxeo

Helen Sánchez – 54 kg Femenina

Billy Arias – 55 kg Masculina

María Palacios – 60 kg Femenina

Canotaje Velocidad

Neida Angulo – C1 200 m Femenina

Ecuestre

Franziska Klinkicht – Adiestramiento individual general mixto

Ronald Zabala – Concurso completo individual mixto

Gimnasia Artística

Ashley Bohórquez – Individual general Femenina

Ashley Bohórquez – Suelo Femenina

Judo

Erika Jara – -48 kg Femenina

Alfredo Valdivieso – -73 kg Masculina

Karate

César Vallejo – +84 kg Masculina

Levantamiento de Pesas

Vicente Girón – Arranque hasta 110 kg Masculina

Jessica Palacios – Arranque hasta 63 kg Femenina

Damary Bravo – Arranque hasta 69 kg Femenina

Jair Reyes – Arranque hasta 71 kg Masculina

Kelin Jiménez – Arranque hasta 86 kg Femenina

Vicente Girón – Envión hasta 110 kg Masculina

Jhony Arteaga – Envión hasta 60 kg Masculina

Kelin Jiménez – Envión hasta 86 kg Femenina

MTB Cross Country

Michela Molina – XCO Olímpico Femenina

Natación

Emma Sabando – 100 m mariposa Femenina

María Contreras – 50 m dorso Femenina

Emma Sabando – 50 m mariposa Femenina

Patinaje de Velocidad

María Arias – 200 m contrarreloj Femenina

Pentatlón Moderno

María Naranjo – Individual Femenina

Squash

Buenaño/Falcóni – Dobles Masculina

Buenaño/Moya – Dobles Femenina

María Paula Moya – Individual Femenina

Taekwondo

Dayana Folleco – +67 kg Femenina

Julio Arroyo – +80 kg Masculina

Tenis de Mesa

Miño/Robayo – Dobles Masculina

Miño/Paredes – Dobles Mixta

Ecuador – Equipo Masculina

Tiro con Arco

Ecuador – Equipo recurvo Mixta

Tiro Deportivo

Pérez/Cueva – Pistola aire 10 m mixto

Yautung Cueva – Pistola aire 10 m Individual Masculina





