Marianne Vos se afianza en el liderato del Tour de Francia femenino

La danesa Cecilie Uttrup Ludwig, del equipo FDJ-Suez-Futurscope, se impuso este martes 26 de julio del 2022 en la tercera etapa del Tour de Francia femenino de ciclismo, disputada sobre 133,6 kilómetros entre Reims y Épernay, y lo hizo por delante de la neerlandesa Marianne Vos (Jumbo-Visma), que refuerza su liderato en la clasificación general.

Ludwig, de 26 años y actual campeona de su país de fondo en carretera, fue la más fuerte en los últimos metros de un grupo de nueve corredoras que llegaron destacadas al tramo final.

La danesa, que sumó su duodécimo triunfo como profesional, impuso su fuerte pedaleo para batir por dos segundos al grupo destacado y liderado por Vos. La sudafricana Ashleigh Moolman (SD Worx) completó el podio de Épernay.

Tras ellas, también a dos segundos, acabaron las italianas Silvia Persico (Valcar Travel & Service) y Elisa Longo Borghi (Trek-Segafredo) y la polaca Katarzyna Niewiadoma (Canyon/SRAM).

La campeona de España, Mavi García (UAE Team ADQ), estuvo en el grupo de nueve destacadas, pero no aguantó el fuerte ritmo final y acabó séptima en la meta de Épernay a seis segundos de Ludwig, que se mostró muy emocionada tras lograr su mayor triunfo en una prueba internacional por etapas.

Marianne Vos, que se enfundó el maillot amarillo el lunes, lidera la general del Tour de Francia y aumenta su ventaja a 16 segundos sobre Persico y Niewiadoma. Mavi García es sexta a 55 segundos y Ludwig, décima a 1:48 minutos.

Este miércoles se disputará la cuarta de las ocho etapas de la carrera. Será de 126,8 kilómetros entre Troyes y Bar-Sur-Aube.

🔔 the peloton crosses the line for the first time today. One lap to go! 🏁



🔔 Le peloton passe pour la première fois sur la ligne à @villeepernay. 🏁#TDFF #WatchTheFemmes pic.twitter.com/wcHHpvddXD