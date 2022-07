Jungels ganó la etapa 9 en el Tour de Francia

Bob Jungels del Ag2R Citroen Team festeja al ganar la novena etapa del Tour de Francia. Foto: EFE

Agencia EFE

El luxemburgués Bob Jungels se impuso este domingo, 10 de julio del 2022, en la novena etapa del Tour de Francia, último superviviente de una nutrida escapada que culminó en solitario en Chtel, a la puerta de los Alpes, por delante de los españoles Jonathan Castroviejo y Carlos Verona.

El ciclista del equipo AG2R, que contaba ya con un triunfo en el Giro de Italia, completó una gran jornada con dos puertos de primera categoría, el último con su cima a 10 kilómetros para la meta.

El esloveno Tadej Pogacar, líder de la prueba, aceleró en el tramo final y fue quinto de la etapa, a 49 segundos del ganador, con el mismo tiempo que el danés Jonas Vingegaard, que arañaron tres segundos a otros pretendientes al podio, como los británicos Geraint Thomas y Adam Yates, el español Enric Mas, el colombiano Nairo Quintana y el esloveno Primoz Roglic.

Pogacar mantiene 39 segundos con Vingegaard y ahora tiene 1:17 con Thomas y 1:25 con Yates, mientras que Mas es octavo a 1:50 y Quintana décimo a 2:13.

Se cayeron de la lucha por la general el colombiano Daniel Martínez, que perdió más de 16 minutos, mientras que su compatriota Rigoberto Uran, que estuvo en la escapada del día, no pudo aguantar el ritmo y acabó a más de 7 minutos del ganador, por lo que se coloca en el puesto 22 a 9:41.

Pogacar en el Tour de Francia

El esloveno Tadej Pogacar, líder del Tour de Francia, justificó su ataque final en el grupo de favoritos en la necesidad de aumentar su renta y aseguró que lo hará cada vez que tenga opción.

"Si hay una posibilidad de ganar más segundos, por qué no?. Hemos controlado la carrera, no nos ha sorprendido nadie y tenía la ocasión de ganar unos segundos. Me he lanzado, creo que ha sido una buena jornada", aseguró el ciclista del UAE, que metió 3 segundos a todos sus rivales salvo al danés Jonas Vingegaard.

Pogacar afirmó que la jornada de este domingo demuestra que tiene "uno de los mejores equipos" del Tour, pese a quienes opinan que ese es su punto débil.

El UAE metió al estadounidense Brandon Mcnulty en la fuga, lo que le permitió trabajar en el tramo final, el español Marc Soler puso el tempo durante buena parte de la jornada y en el último puerto le ayudaron el neozelandés George Bennett y el polaco Rafal Majka.

Pogacar señaló que, pese a lo que pueda pensarse, el Tour está muy abierto, con solo 39 segundos sobre Vingegaard y 1:17 con el británico Geraint Thomas.

El esloveno señaló que el danés "ha demostrado que está muy fuerte, aunque indicó que "esto no puede reducirse a una pelea" entre ambos, porque otros rivales también están cerca en la general.

Tras la jornada de descanso de este lunes, el pelotón afrontará una jornada de media montaña y dos duras jornadas alpinas, con finales en el Granon y en el Alpe dHuez.

"Ambas son temibles. El Granon con el Galibier antes será durísimo, pero también el Alpe dHuez con el la Croix de Fer. Creo que esta segunda puede ser la más dura del Tour", señaló.