Jonathan Caicedo obtuvo la medalla de plata en la contrarreloj individual de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, este 27 de noviembre.
El ciclista ecuatoriano firmó una destacada presentación y estará también en la prueba de ruta de los Juegos.
Plata para Ecuador en la contrarreloj individual
Jonathan Caicedo, de 32 años, marcó un tiempo de 53:31:17 minutos, resultado que le permitió quedarse con el segundo lugar y superar por 20 segundos al chileno Héctor Quintana, quien finalizó tercero.
La medalla de oro fue para el colombiano Walter Vargas, ganador de la prueba con 51:25:09.
La actuación del ecuatoriano se suma a una temporada en la que compitió para el equipo mexicano Petrolike, luego de haber formado parte durante varios años de la escuadra EF Education-EasyPost del World Tour.
Caicedo acumula una trayectoria destacada, con triunfos relevantes como su victoria de etapa en el Giro de Italia 2020. También suma títulos en campeonatos nacionales y continentales, incluido un triunfo en la contrarreloj del Campeonato Nacional de Ecuador y etapas ganadas en pruebas internacionales como la Volta a Portugal y el Sibiu Cycling Tour.
Ecuador y su posición en el medallero Bolivariano
Hasta las 13:30 del 27 de noviembre de 2025, Ecuador se ubica en el sexto lugar del medallero general, con 55 preseas: 11 de oro, 21 de plata y 23 de bronce.
Entre los medallistas recientes se destaca Diana Durango, ganadora del oro en pistola 25 m individual, así como los triunfos obtenidos en la jornada por el equipo ecuestre en Concurso Completo Equipo y por Diego Eduardo Zurita Baquero en Concurso Completo Individual.
Lo que viene para Jonathan Caicedo
Jonathan Caicedo volverá a competir en los Juegos Bolivarianos 2025 el 5 de diciembre, en la prueba de ruta, acompañado por un equipo experimentado integrado por Jhonatan Narváez, Jefferson Cepeda y Alexander Cepeda.
El medallero (hasta las 13:30 del 27 de noviembre del 2025)
|#
|País
|Oro
|Plata
|Bronce
|Total
|1
|Colombia
|56
|47
|28
|131
|2
|Venezuela
|41
|34
|34
|109
|3
|Guatemala
|15
|7
|10
|32
|4
|Perú
|14
|17
|36
|67
|5
|Chile
|14
|16
|18
|48
|6
|Ecuador
|11
|21
|23
|55
|7
|El Salvador
|1
|6
|5
|12
|8
|República Dominicana
|1
|5
|7
|13
|9
|Panamá
|1
|0
|5
|6
|10
|Uruguay
|1
|0
|0
|1
|11
|Paraguay
|0
|2
|5
|7