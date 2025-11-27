Jonathan Caicedo obtuvo la medalla de plata en la contrarreloj individual de los Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, este 27 de noviembre.

El ciclista ecuatoriano firmó una destacada presentación y estará también en la prueba de ruta de los Juegos.

Plata para Ecuador en la contrarreloj individual

Jonathan Caicedo, de 32 años, marcó un tiempo de 53:31:17 minutos, resultado que le permitió quedarse con el segundo lugar y superar por 20 segundos al chileno Héctor Quintana, quien finalizó tercero.

La medalla de oro fue para el colombiano Walter Vargas, ganador de la prueba con 51:25:09.

La actuación del ecuatoriano se suma a una temporada en la que compitió para el equipo mexicano Petrolike, luego de haber formado parte durante varios años de la escuadra EF Education-EasyPost del World Tour.

Caicedo acumula una trayectoria destacada, con triunfos relevantes como su victoria de etapa en el Giro de Italia 2020. También suma títulos en campeonatos nacionales y continentales, incluido un triunfo en la contrarreloj del Campeonato Nacional de Ecuador y etapas ganadas en pruebas internacionales como la Volta a Portugal y el Sibiu Cycling Tour.

Ecuador y su posición en el medallero Bolivariano

Hasta las 13:30 del 27 de noviembre de 2025, Ecuador se ubica en el sexto lugar del medallero general, con 55 preseas: 11 de oro, 21 de plata y 23 de bronce.

Entre los medallistas recientes se destaca Diana Durango, ganadora del oro en pistola 25 m individual, así como los triunfos obtenidos en la jornada por el equipo ecuestre en Concurso Completo Equipo y por Diego Eduardo Zurita Baquero en Concurso Completo Individual.

Lo que viene para Jonathan Caicedo

Jonathan Caicedo volverá a competir en los Juegos Bolivarianos 2025 el 5 de diciembre, en la prueba de ruta, acompañado por un equipo experimentado integrado por Jhonatan Narváez, Jefferson Cepeda y Alexander Cepeda.

El medallero (hasta las 13:30 del 27 de noviembre del 2025)