El ciclista ecuatoriano Jhonatan Narváez logró una victoria de alto nivel al imponerse en la etapa 2 del Lidl Deutschland Tour, la Vuelta a Alemania, este 22 de agosto del 2025.

En una definición de ‘fotofinish’, el tricolor se agachó sobre la bicicleta y aceleró con fe hasta el final en busca de la victoria, mientras el estadounidense Riley Sheehan cometía el error de celebrar antes de tiempo y cedía la etapa ante el zarpazo del ‘Lagarto’.

Jhonatan Narváez gana etapa en Alemania

Con este triunfo, el ‘Lagarto’ Narváez suma su triunfo número 15 como profesional y se ubica segundo en la clasificación general en Alemania, a solo un segundo del líder.

Narváez, del UAE Team Emirates, celebró con euforia y orgullo, portando la bandera de Ecuador en el pecho, distintivo reservado al vigente campeón nacional de ruta.

Su equipo lo resaltó en redes sociales. “¡Nunca se rindió! Una exhibición ofensiva durante toda la tarde dio sus frutos”, publicó el poderoso UAE, el equipo número uno del mundo en la actualidad.



“Jhonatan Narváez regresa a la senda del triunfo en el Lidl Deutschland Tour, con una actuación espectacular que le permitió ganar la segunda etapa. ¡Bien entrado, Jhony!”, resaltó su equipo en redes sociales.

¿Qué pasó en la línea de meta entre Jhonatan Narváez y Riley Sheehan?

La victoria del ecuatoriano llegó tras recorrer los 190,3 kilómetros entre Herford y Arnsberg, superando en la meta al estadounidense Riley Sheehan (Israel–Premier Tech) y al noruego Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility). Los tres cronometraron 4:27:10 horas.

Sheehan, de 25 años, cometió el error de celebrar antes de tiempo, y en fracciones de segundo el tricolor lanzó un último y potente pedalazo para marcar la diferencia y llevarse la victoria.

Con esta actuación, Narváez se mete de lleno en la lucha por el título de la Vuelta a Alemania 2025, cuya edición 40 finalizará el 24 de agosto.

El noruego Wærenskjold recuperó el liderato general, con un tiempo total de 9:07:45 horas, seguido por Narváez (a un segundo) y Sheehan tercero a cuatro segundos.

🙈🇩🇪 ¿Qué mejor sitio que la Vuelta a Alemania para marcarse un 𝐙𝐀𝐁𝐄𝐋?



Riley Sheehan (israel) celebra en la 2ª etapa del #DeineTour… pero Jhonatan Narváez lo rebasa en la línea y se queda con su triunfo 🪤🇪🇨



Lo vivimos en @StreamMaxES. #LaCasaDelCiclismo pic.twitter.com/93RY9hXIt1 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) August 22, 2025

Con 28 años, el ‘Lagarto’ Narváez vive una de sus mejores temporadas. En 2025 ya suma cuatro victorias, entre ellas su coronación en la Santos Tour Down Under en Australia y el campeonato nacional de Ecuador en febrero.

Además, fue gregario clave del ganador Tadej Pogačar en el Tour de Francia 2025, donde finalizó en la posición 13 de la general.

La próxima etapa del Deutschland Tour se correrá este sábado 23 de agosto con un recorrido de 175,7 km entre Arnsberg y Kassel.

Jhonatan Narváez también se prepara para representar a Ecuador en el Mundial de Ciclismo en Ruta, que se disputará en Ruanda en septiembre.

