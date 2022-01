Ineos confirma a Richard Carapaz en la Estrella de Bessèges

La organización de la carrera ya lo había anunciado, pero este 28 de enero del 2022 el Ineos Grenadiers confirmó su nómina para la Estrella de Bessèges en Francia. El listado está encabezado por el campeón olímpico Richard Carapaz.

El poderoso elenco británico, golpeado por el accidente del colombiano Egan Bernal, confirmó un equipo con siete corredores para la Estrella de Bessèges (Étoile de Bessèges-Tour du Gard) que se realizará entre el 2 y el 6 de febrero.

“Estamos contando los días para #EtoiledeBesseges. Hay mucho que amar de esta alineación de Grenadiers”, publicó el equipo de ciclismo en sus redes sociales.

La ‘Locomotora del Carchi’ correrá junto con Michal Kwiatkowski (Polonia), Laurens De Plus (Bélgica), Filippo Ganna (Italia), Edward Dunbar (Irlanda), Kim Heiduk (Alemania) y Ben Tulett (Gran Bretaña).

La presencia de Carapaz en la prueba francesa ya estaba planificada incluso antes del penoso accidente que sufrió Bernal a inicios de semana. ‘El Cóndor de Zipaquirá’ fue operado de múltiples fracturas y se recupera en una casa de salud de Colombia, pero no podrá estar para el Tour de Francia.

Con eso, es probable que el Ineos realice cambios en su planificación. De momento, Carapaz también está confirmado para correr en el Tour de la Provence, en Francia, desde el 10 de febrero y el Giro de Italia en mayo.

No obstante, con lo ocurrido con Bernal se abre la posibilidad de que el ecuatoriano vaya al Tour de Francia. Eso lo tendrá que definir el elenco británico en los próximos días o semanas.

