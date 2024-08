Martín López, ciclista ecuatoriano de 23, tuvo que despedirse obligatoriamente de su primera Vuelta a España. Esto se debió a que el ibarreño dio positivo por covid, después de hacerse una prueba este lunes 26 de agosto de 2024.

Por tal motivo, López no tomará salida este martes 27 de agosto en la décima etapa de ‘La Vuelta’, que consta de un circuito de montaña entre Ponteareas y Baiona, con 160 km de recorrido.

“Lamentablemente, Harold Martín no podrá continuar la carrera. Este lunes, en su día de descanso, Harold informó al médico de que no se sentía bien, y exámenes y pruebas posteriores confirmaron una infección por covid. Le deseamos una buena recuperación”, publicó el equipo kazajo en X.

Harold López, escalador nacido en Ibarra hace 23 años, se encontraba en el puesto 60 en la clasificación general al final de la primera semana de carrera, y estaba disputando su primera gran vuelta de su carrera profesional.

🇪🇸 NEWS: @lavuelta



Unfortunately, Harold Martin Lopez will not be able to continue the race.



On today’s rest day Harold Martin reported feeling unwell to the team doctor, further examination and tests confirmed covid infection.



We wish @martinsauri0_ a speedy recovery! pic.twitter.com/m6f9XhQ0tL