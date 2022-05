Thomas De Gendt gana la etapa 8 del Giro de Italia; ecuatorianos avanzan

La etapa 8 del Giro de Italia se realizó en un circuito en Nápoles, con 153 km de recorrido, este 14 de mayo del 2022. El ganador fue el belga Thomas De Gendt del Lotto Soudal, mientras que Jhonatan Narváez fue el ecuatoriano mejor ubicado en el casillero 34.

El pelotón donde estaban los punteros, entre ellos el ecuatoriano Richard Carapaz, se tomó las cosas con un poco de calma para guardar algo de fuerzas de cara a la dura jornada de montaña del domingo 15 de mayo.

Fue así que los favoritos llegaron a 3:33 minutos. En ese grupo ingresaron los dos hombres del Ineos. El ‘Lagarto’ Narváez se ubicó en el casillero 34 y Carapaz en el puesto 38. Con ese mismo tiempo cruzó la meta Alexander Cepeda (Drone Hopper – Androni Giocattoli) en el casillero 83.

Un poco después llegó Jonathan Caicedo, en el 86, a 4:14 minutos.

En la clasificación general, el español Juan Pedro López, del equipo Trek-Segafredo, se mantiene al frente.

Carapaz continúa a 2:06 minutos del líder, aunque bajó al puesto 12. Esto, porque el francés Guillaume Martin subió 24 posiciones y se ubicó cuarto.

La novena etapa puede ser clave entre los principales favoritos para ganar al final el Giro, que se correrá hasta el 29 de mayo del 2022.

Este domingo 15 de mayo, la etapa 9 se realizará entre Isernia y Blockhaus con 191km de recorrido. Será una jornada de alta montaña con 5000 metros de desnivel.

“Sin problemas para los Granaderos en la etapa 8. Justo lo que queríamos antes de la épica montaña de mañana: el Blockhaus”, publicó el Ineos Grenadiers en redes sociales.

Los cuatro ecuatorianos se mantienen en competencia.

Richard Carapaz, del Ineos, está en el casillero 12 a 2:06 minutos del líder.

Jonatan Caicedo (EF Education-EasyPost) está en el puesto 43 de la general, a 14:16 minutos.

Jhonatan Narváez, del Ineos Grenadiers, está en el casillero 44 a 14:18 minutos.

Alexander Cepeda, del Drone Hopper – Androni Giocattoli, mejoró siete posiciones en la general y está en el 103 a 55:53 minutos.

Against the beautiful backdrop of Napoli, stage eight is a wrap at the #Giro ☑️



No issues for the Grenadiers today. Just what we wanted before tomorrow's mountain epic – destination: Blockhaus 🏔️ pic.twitter.com/2KPdlcgg6d