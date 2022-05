Joao Almeida, rival de Carapaz en el Giro, se retiró por covid

El UAE Emirates ha lamentado la baja por covid-19 del portugués Joao Almeida, que se encontraba cuarto en la general del Giro de Italia que lidera el ecuatoriano Richard Carapaz.

El equipo aseguró que los objetivos eran ambiciosos en este Giro con Almeida: alcanzar el podio el maillot blanco de mejor joven.

Mauro Gianetti, director del equipo, comentó lo que supone para la formación la baja del ciclista luso, este 26 de mayo del 2022.

Antes, el ecuatoriano Jonathan Caicedo (EF Education-EasyPost) también dio positivo para covid y por eso ya no salió a la etapa 16 del Giro de Italia.

“Estamos profundamente molestos porque Joao y el equipo estaban haciendo una excelente carrera. Nuestros objetivos eran el podio del Giro y el maillot blanco de mejor joven, y estábamos luchando para ambos objetivos”, comentó.

Almeida sufrió síntomas gripales durante la pasada noche, y más tarde al pasar por las pruebas pertinentes dio positivo por Covid. Todos los demás miembros del equipo, staff y corredores, son negativos.

“Almeida se despertó anoche con un dolor persistente en la garganta y la prueba dio positivo. Observamos estrictas normas de prevención y, además de higienizar los ambientes que el equipo utiliza cada día (coches, autobuses, habitaciones de hotel, etc.), mantenemos a los propios deportistas en habitaciones individuales para limitar los contactos muy estrechos”, explicó Michele De Grandi, médico del UAE Emirates en el Giro de Italia.

“A pesar de estas precauciones, claramente no brindan un 100 % de protección, tal y como hemos visto “, concluyó el doctor De Grandi.

El ecuatoriano Richard Carapaz retuvo la maglia rosa de líder al final de la etapa 18 del Giro de Italia, este 26 de mayo del 2022.

El belga Dries De Bondt ganó la etapa 18. Edoardo Affini fue segundo y Magnus Cort tercero.

El ecuatoriano Richard Carapaz ingresó en el puesto 22, a 14 segundos del ganador. Jhonatan Narváez (Ineos) se ubicó en el casillero 48 a 59 segundos.

A esta jornada, Carapaz llegó como líder y mantuvo la maglia rosa.

Carapaz sigue líder de la general con 76:41:15 horas.

Hindley está a tres segundos y Mikel Landa (tercero) a 1:05 minutos.

Al final de la etapa, ‘Richie’ se mostró contento y confiado para afrontar las tres jornadas que aún restan. El Giro de Italia concluirá en Verona el 29 de mayo del 2022.

The Grenadiers successfully navigated a tricky final to ensure @RichardCarapazM retains his overall lead.



Three more stages to go 👊 #Giro pic.twitter.com/P0fmWo0yMU