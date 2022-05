Carapaz, Dainese, Girmay… protagonistas de la etapa 11 del Giro

La etapa 11 del Giro de Italia tuvo como ganador al local Alberto Dainese (DSM) que se impuso al esprint al colombiano Fernando Gaviria, en una jornada que vio como el ecuatoriano Richard Carapaz se subió al segundo lugar de la clasificación general.

Una de las primeras novedades de la jornada fue el que el africano Biniam Girmay, ganador de la décima etapa del Giro, no tomó la partida por la lesión ocular que sufrió en la víspera, en los festejos de su triunfo.

La lesión ocular se produjo al impactar contra su ojo izquierdo el corcho de la botella de vino espumoso en la ceremonia del podio.

Tras ser atendido en la tarde del martes en un hospital de Jesi, donde finalizó la etapa, Girmay fue dado de alta sin mayores complicaciones, pero su equipo ha decidido que “por precaución” no tome hoy la salida en la undécima etapa, según informa la Gazzetta.



Alberto Dainese (DSM) logró la primera victoria italiana en la presente edición del Giro al imponerse en la undécima etapa, disputada entre Santarcangelo di Romagna y Reggio Emilia, de 203 km, tras la que retuvo la maglia rosa el español Juan Pedro López (Trek).

Dainese hizo un esprint inteligente, y llegando desde atrás ganó con un tiempo de 4:19:04 horas por delante del colombiano Fernando Gaviria (UAE Emirates) y del también italiano Simone Consonni (Cofidis).

En la clasificación general Juan Pedro López conservó la maglia rosa con 12 segundos de ventaja sobre el ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos), quien bonificó 3 segundos en un paso intermedio.

En la tercera posición, igual a 12 segundos, está el portugués Joao Almeida (UAE Emirates).

Este 19 de mayo del 2022 se disputará la duodécima etapa entre Parma y Genova, la más larga de la presente edición con 204 km.

It’s a strong team performance from the Grenadiers as @RichardCarapazM moves second on GC after picking up three bonus seconds at the intermediate sprint 👊 #Giro pic.twitter.com/pXEbbd1HBv