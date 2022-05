Dónde ver la final del Giro y el partido de Barcelona

Richard Carapaz competirá su última etapa en el Giro de Italia este domingo 29 de mayo de 2022. Foto: Twitter Ineos Grenadiers

El ecuatoriano Richard Carapaz cumple este domingo 29 de mayo del 2022, la última etapa del Giro de Italia. El ciclista tricolor está a 1 minuto 25 segundos de diferencia del líder Jai Hindley, pero va con todo para cerrar con una buena actuación en el torneo.

Carapaz parte en desventaja al perder la maglia rosa y por la considerable ventaja que le lleva Hindley, quien le arrebató el liderato.

Con este tiempo, Hindley es el virtual ganador de la competencia, pues solo debería mantener la ventaja en la etapa contrarreloj individual, que consta de 17,5 kilómetros.

La carrera empezará a las 06:55 de Ecuador. Carapaz tiene el penúltimo lugar en el orden de partida. Su salida está prevista a las 09:45. Hindley saldrá al final, tres minutos después de la ‘Locomotora’.

Estas son las opciones para ver la competencia

-DirectV transmitirá en vivo desde las 07:00 la última etapa. Se la podrá ver por los canales 612 y 1612.

-Pantallas gigantes se ubicarán en el Parque Los Samanes, en Guayaquil; y en el parque La Carolina, en Quito, para ver la competencia.

¿Cuándo juegan Barcelona, Liga, Emelec? Así será la fecha 15

Barcelona, Universidad Católica, Independiente del Valle y Liga de Quito llegan a la última fecha de la LigaPro con opciones de ganar la etapa.

Todos los partidos de la LigaPro son televisados por: Gol TV, Direct TV y Star+

Partidos para el 29 de mayo

18:00 9 de Octubre vs. Independiente del Valle

18:00 Universidad Católica vs. Delfín

18:00 Barcelona SC vs. Cumbayá

18:00 LDU vs. Macará