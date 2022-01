Equipo profesional de ciclismo denuncia el robo de 17 bicicletas

El equipo de ciclismo profesional Israel Cycling Academy denunció el robo de 17 bicicletas y pide la colaboración de la ciudadanía por si alguien tiene información. Ocurrió en España, este 17 de enero del 2022.

Las bicicletas de la marca británica Factor fueron sustraídas de un camión cerca de Girona, España. Pertenecen al equipo continental Israel Cycling Academy, de una categoría menor al Israel – Premier Tech que corre en el Wolrd Tour de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

“Hoy, 17 de nuestras bicicletas Factor de la Israel Cycling Academy fueron robadas del camión del equipo cerca de Girona, España. Los marcos son plateados, rojos y negros. Por favor, póngase en contacto con nosotros si tiene alguna información”, se publicó en la cuenta Twitter @IsraelPremTech

Today, 17 of our Israel Cycling Academy @FactorBikes were stolen from the team's truck near Girona, Spain. The frames are silver, red, and black as pictured below.



Please contact us if anyone has any information 🙏 pic.twitter.com/yKqkVg5jft