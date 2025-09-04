La Vuelta a España 2025 entra en una fase decisiva tras la disputa de la etapa 12, ganada por el español Juan Ayuso (UAE), mientras que los ecuatorianos Martín López (Astana) y Jefferson Cepeda (Movistar) se mantienen firmes en la competición.

Martín López y Jefferson Cepeda en la Vuelta a España 2025

La etapa 12 tuvo a los ecuatorianos Harold Martín López y Jefferson Cepeda en acción.

López, de 24 años, llegó en casillero 76, a 6:22 minutos del ganador Juan Ayuso. Cepeda, de 29 años, cruzó la meta a 17:57 del vencedor.

En la clasificación general, López se ubica en el casillero 16, a 7:46 del líder Jonas Vingegaard, mientras que Cepeda ocupa el puesto 34, a 35:35 minutos del danés.

Etapa 12: triunfo de Ayuso y clasificación general

Juan Ayuso completó los 144,9 km en 3:16:21 horas, logrando su segunda victoria de etapa en esta edición.

La tercera posición fue para el francés Brieuc Rolland, a solo un segundo. Por su parte, el grupo de favoritos cruzó la meta a más de seis minutos.

En la clasificación general, el líder sigue siendo el danés Jonas Vingegaard (Visma), seguido del portugués Joao Almeida (UAE) y el británico Tom Pidcock (Q36.5), a 50 y 56 segundos, respectivamente.

La etapa 13: L’Angliru, la prueba de fuego

Este viernes 5 de septiembre del 2025 se disputa la etapa 13 entre Cabezón de la Sal y el Alto de L’Angliru, de 202,7 km, considerada la primera gran cita de montaña de esta Vuelta a España.

L’Angliru es uno de los puertos más temidos del mundo, con 12,4 km al 10% de desnivel medio y tramos finales que superan el 20%.

Antes de la subida final, los ciclistas deberán afrontar La Mozqueta (6,3 km al 8,4%) y El Cordal (5,5 km al 8,8%), ambos de primera categoría.

Favoritos y retos de la Vuelta

El danés Jonas Vingegaard, doble ganador del Tour de Francia, se perfila como gran favorito, con Almeida y Pidcock como principales rivales.

Según Fernando Escartín, director deportivo de la Vuelta, la dureza estará concentrada en los últimos kilómetros: “Afrontar la Cueña Les Cabres con casi 200 km en las piernas será una prueba de fuego; quien tenga un mal día, podría decir adiós a la Vuelta”.

Los ecuatorianos López y Cepeda deberán enfrentar este reto para mantener sus posiciones y seguir dejando huella en la Vuelta a España.

Noticia realizada con información de EFE