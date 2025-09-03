La etapa 11 de la Vuelta a España 2025 se disputa este 3 de septiembre en Bilbao con la presencia de los ecuatorianos Martín López (Astana) y Jefferson Cepeda (Movistar).

La jornada empezó con retrasos debido a una protesta contra la participación del equipo Israel-Premier Tech y en apoyo a Palestina.

Ecuatorianos en la Vuelta a España

El incidente ocurrió en la salida neutralizada, cerca del estadio San Mamés, cuando manifestantes interrumpieron el paso del pelotón con consignas políticas.

Tras unos minutos de tensión, la organización y los corredores pudieron continuar con el recorrido de 175,3 kilómetros. Este tipo de protestas se han repetido en varias etapas desde el arranque de la competición.

Manifestantes propalestinos han interrumpido la Vuelta a España con incidentes en Figueres y Lumbier, además de mostrar banderas y pintadas a lo largo de varias etapas.

Los ciclistas ecuatorianos en la Vuelta a España 2025 vienen destacando en la clasificación general. Martín López, de 24 años, empezó la etapa 11 en el puesto 17 a 6:56 minutos del líder Jonas Vingegaard (Visma), consolidándose como el segundo mejor de su equipo el Astana.

Por su parte, Jefferson Cepeda descendió cuatro lugares y se mantiene en la posición 24, a 14:52 minutos, aunque continúa siendo el mejor clasificado del Movistar Team.

Ambos ecuatorianos buscan mantenerse en el top 25 de la afamada carrera de tres semanas, con 21 etapas y más de 3 mil kilómetros de recorrido.

La etapa 11 tiene su salida y llegada en Bilbao,

Noticia elaborada con información de EFE.

