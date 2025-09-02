Los ciclistas ecuatorianos Martín López (Astana) y Jefferson Cepeda (Movistar) continúan dejando su huella en la Vuelta a España 2025, tras completarse la etapa 10, de 175,3 kilómetros, este 2 de septiembre.

En esta jornada el australiano Jay Vine (UAE) se llevó la victoria y el danés Jonas Vingegaard (Visma) recuperó el maillot rojo de líder.

Más noticias:

Ecuatorianos Vuelta a España 2025

Tras la jornada, Martín López, del Astana, escaló una posición y ahora ocupa el puesto 17 de la clasificación general, a 6:56 minutos del líder Vingegaard.

López, de 24 años, es el segundo mejor ubicado de su equipo en la general tras el italiano Lorenzo Fortunato que está a 3:13.

Por su parte, Jefferson Cepeda, del Movistar Team, descendió cuatro puestos y se ubica en la posición 24, a 14:52 minutos del líder, pero mantiene un destacado top 25.

Cepeda sigue siendo el mejor ubicado de su equipo en la general.

La etapa 10 de la Vuelta a España

El triunfo de la etapa 10 correspondió a Jay Vine, con un tiempo de 3:56:24.

La jornada también destacó el rendimiento del portugués Joao Almeida y del hasta ayer líder noruego Torstein Traeen (Bahrein), quien cruzó a 2:08, permitiendo que Vingegaard recuperara el maillot rojo.

Con ese mismo registro, a 2:08 minutos, cruzó la meta López en esta joranda. Llegó en el caisllero 24.

Cepeda llegó a línea de meta en el 66 a 8:58 minutos.

La etapa 11 de la Vuelta a España

La etapa 11 de la Vuelta a España 2025 se disputará este miércoles 2 de septiembre, con salida y llegada en Bilbao, recorriendo 175,3 kilómetros.