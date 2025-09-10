Martín López (Astana) fue el ecuatoriano mejor ubicado en la etapa 17 de la Vuelta a España 2025, disputada el 10 de septiembre entre O Barco de Valdeorras y el Alto de El Morredero, con un recorrido de 143,2 km. Se ubicó en el casillero 2.

,También compite el tricolor Jefferson Cepeda (Movistar), que llegó en el casillero 115 en esta jornada.

Ecuatorianos en la Vuelta a España 2025

En la clasificación general, Martín López ocupa el puesto 23, a 52:26 del líder, mientras que Cepeda está en la posición 30, a 1:17 horas del primer lugar.

El líder de la clasificación general sigue siendo Jonas Vingegaard 64:53:55 horas.

Pellizzari se impone en El Morredero y se estrena como vencedor

El italiano Giulio Pellizzari (Red Bull Bora Hansgrohe) ganó la etapa con un ataque a 3,2 km de la cima, con un tiempo de 3;37.00 horas.

Le siguieron Tom Pidcock, Hindley, Jonas Vingegaard y Joao Almeida.

Pellizzari, de 21 años, lució además el maillot blanco de mejor joven.

Vingegaard reforzó su maillot rojo con solo dos segundos de diferencia respecto a Almeida, dejando abierta la lucha por la clasificación general antes de la contrarreloj de Valladolid y la última etapa en la Bola del Mundo de Madrid.

Seguridad en la Vuelta

La etapa 17 estuvo marcada por la incertidumbre por vientos de más de 50 km/h y protestas propalestinas, lo que obligó a la organización a ajustar la meta a 5 km del alto.

Aun así, la etapa se disputó con normalidad y mostró la dureza del Alto de El Morredero, con rampas de hasta 18% y un paisaje afectado por recientes incendios.

El pelotón trabajó intensamente, con equipos como Visma, UAE y Bahrain controlando la carrera y neutralizando fugas para proteger a sus líderes, mientras Pellizzari se destacaba con un ataque definitivo que le aseguró la victoria.

Próxima etapa: contrarreloj en Valladolid

La etapa 18 de la Vuelta a España será una contrarreloj individual de 27,2 km en Valladolid, donde los especialistas intentarán recortar diferencias con los escaladores y definir la clasificación general antes de la última jornada en Madrid.

Noticia realizada con información de EFE y Procyclingstats.