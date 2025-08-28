El australiano Jay Vine (UAE Team Emirates) se impuso en solitario en la exigente etapa 6 de la Vuelta a España 2025, disputada el 28 de agosto entre Olot y Pal Andorra, en la primera jornada de alta montaña, donde los ecuatorianos Jefferson Cepeda y Martín López volvieron a mostrarse fuertes.

En tanto, el noruego Torstein Traeen (Bahrain Victorious) es el nuevo líder de la clasificación general, mientras que el danés Jonas Vingegaard cedió el liderato, aunque continúa como uno de los grandes favoritos para ganar la carrera.

Más noticias:

Los ecuatorianos en la Vuelta a España 2025

Jay Vine cruzó la meta en Pal Andorra con un tiempo de 4:12:36 horas, seguido por Traeen a 54 segundos.

El grupo de favoritos, donde estaba Jonas Vingegaard, llegó a 4:19 minutos del ganador. Aunque perdió el maillot rojo, el danés sigue siendo el favorito de la carrera, a la espera de etapas de montaña más decisivas.

Entre los protagonistas de la jornada se destacó el equipo Astana, con Lorenzo Fortunato escalando al tercer puesto de la clasificación general, a solo 1:01 del líder.

Fortunato es compañero del ecuatoriano Martín López, quien finalizó la etapa en el puesto 27 y ahora ocupa la casilla 25 en la general, siendo el cuarto mejor latinoamericano.

El otro ecuatoriano en competencia, Jefferson Cepeda, terminó la etapa en el puesto 25, a 4:47 del ganador.

En la clasificación general, Cepeda bajó al puesto 17, a 3:26 de Traeen, y es actualmente el segundo latinoamericano mejor ubicado, por detrás del colombiano Egan Bernal, que marcha a 2:55.

Este viernes se correrá la etapa 7 con meta en Cerler, una jornada clave con cuatro puertos de montaña que promete mover nuevamente la general.