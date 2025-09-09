Los ecuatorianos Vuelta a España 2025 siguen generando grandes momentos. Este 9 de septiembre del 2025, Jefferson Cepeda y Martín López participaron en la etapa 16, una jornada que se vio interrumpida por protestas propalestinas y en contra de la participación del equipo de Israel, obligando a la organización a adelantar la meta 8 km.

A pesar del caos, Cepeda y López lograron destacarse y posicionarse en la clasificación general.

Más noticias:

Los ecuatorianos Vuelta a España 2025

Jefferson Cepeda volvió a ser protagonista de la fuga del día y terminó en el puesto 12, a 2:48 minutos del ganador de la etapa, Egan Bernal.

Su desempeño le permitió ascender tres posiciones en la general, ocupando ahora el casillero 25 a 53:46 minutos del líder.

Por su parte, Martín López, del Astana, finalizó en el puesto 40 a 8:07 minutos del colombiano y se mantiene en la posición 23 de la clasificación general, a 46:49 minutos del líder que sigue siendo el danés Jonas Vingegaard.

Egan Bernal y Mikel Landa, protagonistas en medio del caos

La victoria de la etapa 16 fue para el colombiano Egan Bernal, quien superó al español Mikel Landa en un sprint final decidido tras el adelantamiento de meta por las protestas.

Bernal sumó su triunfo número 22 como profesional. Landa, aunque no ganó, emocionó a todo el ‘Landismo’.

La Vuelta a España y las protestas

La etapa 16 de la Vuelta a España 2025 evidenció nuevamente cómo las protestas han influido en el desarrollo de la competencia.

La organización advirtió que los episodios podrían repetirse hasta Madrid, mientras algunas personas fueron detenidas por bloquear tramos del recorrido.

La próxima etapa, la 17, se disputará entre O Barco de Valdeorras y el Alto del Morredero, con 143,2 km de media montaña y rampas de hasta 16%.

Noticia realizada con información de EFE y Procyclingstats

Enlace externo: Landa y el Landismo

Mira el D-Bate: