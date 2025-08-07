Los ecuatorianos en la Vuelta a Burgos afrontarán ahora las dos etapas decisivas de la competencia, tras completarse la jornada 3 este 7 de agosto de 2025, con final en Valpuesta, España.

Alexander Cepeda, Jefferson Cepeda y Martín López, los tres representantes tricolores en esta edición 47, se mantienen dentro de la clasificación general y buscarán recuperar terreno en las próximas etapas.

Aunque cedieron algunos puestos tras la tercera jornada, el perfil montañoso de las etapas 4 y 5 podría permitirles destacar aún más en la competencia.

Ecuatorianos en la Vuelta a Burgos

En la jornada, Alexander Cepeda, del equipo EF Education-EasyPost, fue el mejor ubicado entre los ecuatorianos al finalizar en el puesto 32, a 1:53 minutos del ganador de la etapa, el francés Léo Bisiaux, del Decathlon AG2R.

Bisiaux, campeón mundial de ciclocross en 2023, logró su primera victoria como profesional y se convirtió en el nuevo líder de la Vuelta a Burgos. Tiene 20 años.

Jefferson Cepeda, del Movistar Team, cruzó la meta en el puesto 50, mientras que Martín López, del Astana, llegó en el puesto 51. Ambos arribaron a 5:10 minutos del vencedor.

La clasificación general

En la clasificación general, los ecuatorianos descendieron posiciones. Alexander Cepeda se mantiene como el mejor ubicado, en el puesto 24, a 2:10 minutos del líder, que acumula un tiempo total de 12:46:29.

Por su parte, Martín López cayó 27 posiciones y ahora se ubica en el puesto 43, a 5:27 minutos. Jefferson Cepeda bajó 12 puestos y se encuentra en el lugar 46.

La etapa 4 en la montaña

La Vuelta a Burgos continuará este viernes 8 de agosto con una etapa de montaña entre Doña Santos y Regumiel de la Sierra, con un recorrido de 162,7 km.

La etapa final se correrá el 9 de agosto entre Quintana del Pidio y Lagunas de Neila, con 138,3 km de recorrido. También en la montaña, un terreno favorable para los tricolores.

Se debe recordar que el carchense Richard Carapaz finalizó tercero en la Vuelta a Burgos 2019, detrás de Iván Sosa y Óscar Rodríguez.