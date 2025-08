Doménica Mora alcanzó un cuarto puesto en el mundial de BMX en la categoría sub-23 en el reciente Mundial de Copenhague, Dinamarca, disputado a inicios de agosto. Este logro fortalece su sueño de llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

A sus 21 años, la deportista de Puyo, en Pastaza, ha conquistado podios internacionales en BMX, un deporte que combina concentración, equilibrio y velocidad. La atleta empezó en esta disciplina desde los 4 años.

Más noticias:

Doménica Mora y sus comienzos en el BMX

Doménica Mora no siempre estuvo enamorada del BMX. Su ingreso al deporte fue casi por obligación familiar, siguiendo los pasos de sus hermanos. “Comencé a los 4 años gracias a mi papá y a mis hermanos“, le dijo a EL COMERCIO.

“Al principio no me gustaba, pero me metieron porque ellos estaban en el deporte.

Con el tiempo, me empezó a gustar la adrenalina de la pista, la sensación de bajar del partidor“.

Trayectoria marcada de éxitos de Doménica Mora

Con una carrera marcada por constancia, Doménica ha acumulado logros impresionantes. En 2023, se coronó campeona de la Copa Europea en Turquía en la categoría sub-23, y logró un tercer puesto en una Copa del Mundo en Holanda.

Además, ha alcanzado podios en campeonatos Panamericanos, Latinoamericanos y Nacionales, destacando con un cuarto puesto mundial en la categoría sub-23 en el reciente Mundial de Copenhague, Dinamarca, disputado entre el sábado 2 y el domingo 3 de agosto.

“Ha sido una experiencia muy linda, pero también complicada. Había mucho nervio y miedo, pero di lo mejor de mí. El cuarto puesto es agridulce porque estuve a un paso del podio“, confiesa sobre su actuación en Dinamarca, donde enfrentó a competidoras de alto nivel, especialmente de Holanda, Francia y Colombia.

Desafíos de Doménica Mora

A pesar de sus logros, Doménica enfrenta retos significativos, especialmente en el ámbito financiero. Como atleta de alto rendimiento, ha recibido apoyo del Ministerio del Deporte, la Federación Deportiva y el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) para costear sus viajes internacionales.

Sin embargo, la reciente absorción del Ministerio del Deporte por el Ministerio de Educación plantea incertidumbre. “Nos han dicho que los presupuestos van a bajar. A partir de septiembre, va a ser muy difícil que nos apoyen porque no habrá dinero“, explica.

La falta de auspicios privados es otro obstáculo.

“No he tenido apoyo de empresas privadas, y eso sería algo bueno de conseguir“, señala. Para su próxima competencia, los Juegos Panamericanos Juveniles, cuenta con el respaldo del COE, pero para la Copa del Mundo en Argentina, planea autofinanciarse, un esfuerzo que refleja su determinación.

Entrenamiento en la pista de BMX en Puyo

Doménica Mora se entrena en una pista de BMX en Puyo, junto a más de diez deportistas locales. Aunque la pista actual no es de nivel supercross, con un partidor de 5 metros en lugar de los 8 metros estándar, ha sido suficiente para forjar sus resultados.

“Con lo poco que tenemos, he tenido buenos logros. Si tuviéramos una pista de supercross, creo que mejoraría mucho“, afirma. La pista, reconstruida tras casi dos años de daños por problemas de alcantarillado, es ahora un espacio vital para su preparación bajo la guía de su entrenador, Washington Vargas, y su hermano Gabriel.

Doménica Mora y el sueño olímpico

Con la mirada puesta en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, Mora sabe que el camino no será fácil. Un desafío que se complica sin apoyo financiero. “Si no hay apoyo, va a ser muy difícil conseguir los puntos necesarios“, admite.

Además, comparte el sueño olímpico con otra competidora ecuatoriana, Doménica Suárez, de la categoría élite, con quien espera lograr dos cupos para el país.

Enlace externo: Conoce más sobre el deporte olímpico BMX

Entrevista con Luis Alfonso Chango: