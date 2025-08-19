Richard Carapaz informó este martes 19 de agosto que no competirá en la Vuelta a España 2025, siendo esta la segunda Gran Vuelta que se pierde en la temporada, tras haberse ausentado también del Tour de Francia.

Carapaz explicó en sus redes sociales que se encuentra en pleno proceso de recuperación de una gastroenteritis amebiana, una enfermedad que ya lo marginó de la ronda francesa y que volvió a complicar sus planes en las últimas semanas.

¿Qué es la gastroenteritis amebiana?

La gastroenteritis amebiana, también conocida como amebiasis, es causada por el parásito Entamoeba histolytica. Este protozoo tiene como reservorio al ser humano, tanto en personas sintomáticas como asintomáticas.

El Dr. Kenny Ruiz, especialista consultado por EL COMERCIO, explicó que la principal vía de transmisión es la fecal-oral, generalmente a través de agua o alimentos contaminados con quistes, además de la falta de higiene.

Este parásito invade la mucosa del colon y provoca su destrucción. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran el dolor abdominal, la diarrea con moco y sangre, y el tenesmo (sensación de necesidad de seguir defecando después de hacerlo).

El tratamiento combina antiparasitarios específicos, reposo, hidratación y una dieta adecuada. Según el Dr. Ruiz, “la mejoría de los síntomas suele presentarse entre 3 y 5 días después de iniciar el tratamiento. La duración del mismo es de aproximadamente 2 semanas, y la recuperación completa de la función intestinal puede tardar de 2 a 4 semanas, dependiendo de la gravedad del cuadro y del estado nutricional del paciente”.

Richard Carapaz solo compitió en una de las tres Grandes Vueltas de la temporada 2025.

¿Por qué Carapaz no logra recuperarse?

Aunque el tiempo máximo estimado de recuperación total es de un mes, Carapaz ha arrastrado esta condición durante más tiempo del esperado.

El Dr. Ruiz indica que esto puede deberse a tratamientos incompletos, a la posible resistencia del parásito en casos específicos, o incluso a reinfecciones ambientales.

El especialista advierte que cada organismo responde de manera distinta: “también influyen factores intrínsecos del paciente, y no se puede descartar una recaída si no ha completado la recuperación plena”.

Consecuencias en lo deportivo

En lo deportivo, al ser un atleta de élite, un cuadro de déficit absortivo intestinal impacta directamente en su rendimiento.

Este tipo de condición limita la correcta absorción de nutrientes esenciales como carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas y minerales, indispensables para mantener la energía, la fuerza muscular y la recuperación física.

En consecuencia, Carapaz no puede preparar ni competir al nivel que exige el ciclismo de élite, una disciplina que demanda altos niveles de resistencia, explosividad y capacidad de recuperación. La falta de una nutrición adecuada y el desgaste adicional que genera la enfermedad lo colocan en clara desventaja frente a sus rivales.

Richard Carapaz se perfilaba como uno de los favoritos en la Vuelta a España.

De esta manera, la temporada 2025 de Carapaz —que comenzó con ilusión y grandes resultados como el tercer lugar en el Giro de Italia— ha quedado marcada por una enfermedad que lo alejó de sus principales objetivos en el ciclismo de élite.

