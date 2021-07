Jonathan Caicedo ganó en la clásica Tulcán Capital de Ciclismo

Redacción Deportes

El carchense Jonathan Caicedo se adjudicó el triunfo en la clásica Tulcán Capital del Ciclismo, que finalizó el domingo 4 de julio del 2021. El ciclista del equipo EF Education-Nippo cronometró 4:04:31, en la sumatoria de las tres etapas.

El segundo lugar de la clasificación general fue para Jorge Montenegro, del Movistar Team Ecuador, con 4:06:26. El tercer puesto fue para Hernán Aguirre, del GW Tierra de Atletas, con 4:06:32.

El cuarto lugar fue para Robinson Chalapud, del Team Medellín, con 4:06:42. La quinta plaza fue para el experimentado Byron Guamá, del Team Best PC, que logró 4:06:51.

Guamá fue uno de los ciclistas más destacados, toda vez que se impuso en la tercera y en la segunda etapa.

Los ganadores de las otras categorías fueron:

Damas juvenil: Leidy Telpis (Ciclo Carlosama)

Damas abierta: Nikol Narváez (Team Saitel)

Juvenil: Jhonatan Meneses (Team Best PC)

Prejuvenil: Erick Pozo (Team Best PC)

Máster A: Edison Chalapud (Team Saitel)

Máster B: Edwin Chamorro (Team Saitel)

Máster C: Shuber Prado (Máster Carchi Iceq)



El ciclista world tour @Jonatha61330275 se consagró campeón de la Clásica Tulcán, Capital del Ciclismo.



Por detrás del corredor del @EFprocycling se ubicó @JLMontenegroR, @MovistarEC y tercero fue Hernán Aguirre (@TierraDeAtletas) #EcuadorEsCiclismo



📷: @aperezfoto y yo pic.twitter.com/Hd5rmrEYXh — Jaime Jaramillo (@jaramillo_jaime) July 5, 2021

Somos campeones de la Clásica de Tulcán 💪🏆



Felicitaciones a todo el equipo… #NadaNosDetiene#SoydelBestPC pic.twitter.com/3AHBGVEy7T — Team Best PC (@TeamBestpcEc) July 4, 2021