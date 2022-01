Carapaz o Mbappé, ¿a quién le quedan mejor las gafas?

El Ineos Grenadiers, el equipo de Richard Carapaz, publicó imágenes del campeón olímpico ecuatoriano y de la estrella francesa de fútbol Kylian Mbappé en la que comparten una característica común. Ambos deportistas llevan gafas del mismo modelo.

Ante eso, el Ineos se pregunta en sus redes sociales a quién le quedan mejor aquellas gafas Oakley del modelo Kato.

Las respuestas de los internautas son variadas, pero un buen porcentaje prefiere al ciclista carchense que ya prepara su temporada 2022 en la que afrontará retos de talla mundial como el Giro de Italia en mayo.

Campeón olímpico de ruta en Tokio 2020, Carapaz también alcanzó el podio en las tres grandes vueltas como son el Tour de Francia, la Vuelta a España y el Giro. En esta última incluso se coronó en el 2019. Por esos y otros hitos deportivos es en la actualidad uno de los ciclistas más destacados del mundo.

We know the @oakley Kato’s are absolute 🔥



But who wears them better? 🤔@RichardCarapazM or @KMbappe 🕶️ pic.twitter.com/XJ5xnkBp7m