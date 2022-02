Richard Carapaz no salió en la contrarreloj de la Estrella de Bessèges

El campeón olímpico Richard Carapaz no tomó la partida en la última etapa de la Estrella de Bessèges, en Francia, este 6 de febrero del 2022.

El campeón olímpico de Tokio 2020 finalizó así su participación en la que fue su primera competencia oficial de la temporada, de cara a un año lleno de retos.

Su equipo, el Ineos Grenadiers, confirmó que el carchense aprovechará esta jornada para recuperarse de la caída que sufrió en la etapa 3.

“Desafortunadamente, Richard Carapaz no comenzará la contrarreloj de hoy mientras se recupera del accidente del viernes. Descansa antes del Tour de la Provence la próxima semana, Richie”, publicó la escuadra británica en sus redes sociales.

Este 6 de febrero, la Estrella de Bessèges finalizó con una contrarreloj individual de poco menos de 11 km.

La ‘Locomotora del Carchi’ tiene previsto competir en el Tour de la Provenza, también en Francia, del 10 al 13 de febrero.

