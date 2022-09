Carapaz y Caicedo llegan a la semana decisiva de la Vuelta a España

La tercera y decisiva semana de la Vuelta a España tiene todavía en carrera y con suceso a los ciclistas ecuatorianos Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) y Jonathan Caicedo (EF Education).

Con las emociones concentradas en un par de minutos y todo por resolver en la clasificación general, la carrera se retomará con la etapa 16 el martes 6 de septiembre del 2022. Este lunes 5 de septiembre los ciclistas tuvieron una última jornada de descanso.

Es cierto que el belga Remco Evenepoel, líder de la Vuelta, dejó síntomas de debilidad en las montañas andaluzas, pero mantiene 1:34 minutos sobre Primoz Roglic y 2:01 respecto a Enric Mas. Diferencias nada concluyentes. Nadie se rinde.

Carapaz y Caicedo no luchan ya por la general, pero todavía deben cumplir sus respectivos trabajos para sus escuadras. Es más, esperan buscar el protagonismo de etapas en las jornadas que restan hasta el final en Madrid, el 11 de septiembre del 2022.

La Vuelta a España entra en su fase decisiva en la línea habitual de mantener la emoción hasta el último kilómetro. Todo parecía hilvanado para un cómodo paseo triunfal de Evenepoel hasta Madrid, pero La Pandera y Sierra Nevada mostraron las debilidades del belga. En dos días perdió un minuto con Roglic y Mas, y ambos se han venido arriba. Ven luz en sus aspiraciones más ambiciosas.

La jornada de descanso fue recibida como agua de mayo por el pelotón. La temporada pesa y las fuerzas van cayendo, pero falta el último esfuerzo, y esperan 5 días de competición que alberga jornadas interesantes, como la del Piornal en Extremadura y la Sierra madrileña del sábado. Hay Vuelta, y sus protagonistas lo corroboran, cada uno a su manera.

El líder de la general en la Vuelta a España sigue siendo Remco Evenepoel, aunque perdió algo de tiempo.

Evenepoel encabeza la carrera con 56:40:49 horas. Le siguen:

2. Primoz Roglic a 1:34 minutos

3. Enric Mas a 2:01.

4. Juan Ayuso a 4:49

5. Carlos Rodríguez a 5:16

6. Miguel Ángel López a 5:24

17. Richard Carapaz a 18:02 minutos

70. Jonathan Caicedo a 2:00:19 horas.

"Estoy tranquilo, la ventaja es buena y no quedan ya puertos tan duros como los que hemos pasado", afirma Evenepoel, corredor de 22 años e inexperto en grandes Vueltas. Está afrontando la segunda de su carrera. Por su parte, Roglic está "deseando" que empiece la fiesta de la tercera semana.

El triple ganador de la Vuelta a España va de menos a más en su forma, al contrario de lo que aparenta Evenepoel. Su experiencia puede ser determinante, y no se trata de un corredor que precisamente venda barata la derrota. En La Pandera y Sierra Nevada él y su equipo ya asestaron sendos golpes, en lo que resta anuncian batalla sin cuartel.

Rempo y Roglic separados por 94 segundos. Ambos van a protagonizar el duelo estelar. En tercera posición asoma un renovado Enric Mas, recuperado de su crisis en el Tour, motivado y con ganas de soñar hasta Madrid "con una plaza de podio o incluso ganando puestos en la general". Los argumentos de Mas tienen lógica matemática.

"Evenepoel está muy bien, ha sido el más fuerte aunque haya mostrado debilidades en las dos últimas etapas. La ventaja que tiene le da tranquilidad, pero si le hemos quitado 1 minuto en dos etapas, por qué no le vamos a poder quitar más tiempo en toda la semana?.

El entramado de intereses, no solo por la Roja, sino por algún puesto del podio o ya por el top 10, obliga a contemplar opciones y posibles operaciones en carrera. Enric Mas se refirió en su comparecencia ante los medios a las posibles alianzas.

"El factor determinante puede llegar en cualquier momento y en cualquier etapa, pero cada uno tendrá que jugar sus bazas. Tal vez tengamos que aliarnos algunos corredores en carrera", dijo Mas.

El podio parece claro entre Remco, Roglic y Mas, pero a partir del cuarto puesto habrá intensa pelea por las posiciones secundarias. La igualdad en esta zona es máxima: Juan Ayuso es cuarto a 4:49, Carlos Rodríguez quinto a 5:16 y Miguel Ángel López, que va en progresión sexto a 5:24.

En el siguiente escalón de la Vuelta a España habrá disputa entre el portugués Almeida, séptimo a 7 minutos, el neerlandés ganador en Sierra Nevada Areensman, a 7:05 y el australiano OConnor a 8:57. Peleas secundarias dentro de un top 10 que cierra el ganador del Giro, Hindley.

