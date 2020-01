Tokio 2020, uno de los objetivos de Jonathan Caicedo

LEA TAMBIÉN

Adaptarse al nivel en el que se compite en Europa es uno de los primeros aprendizajes que le dejó el debut en el World Tour, la categoría más alta del ciclismo profesional. “Seguimos entrenándonos para adaptar el cuerpo a las exigencias que se requieren”, dijo el carchense Jonathan Caicedo.

Por segundo año consecutivo, el ciclista correrá por el EF Education First Pro Cycling, equipo estadounidense que, el año pasado, le permitió participar en el Giro de Italia.



En este año de transición tuvo 51 días de competencia, recorrió 8 099 kilómetros en 14 eventos. Su mejor resultado lo alcanzó en la Adriática Ionica (Italia), una vuelta de cuatro etapas en la que se ubicó cuarto en la clasificación general.



En la península Itálica estuvo en tres competencias, incluido el Giro. También corrió el Tour de Romandie en Suiza, la Vuelta a Catalunya en España y el Tour de Alemania.



“Mi primer año como profesional fue bueno. Logramos resultados interesantes en Europa. Ahora estamos ansiosos de regresar y hacer las cosas mejor cada día. Hemos realizado una buena pretemporada”.



Con la Selección Nacional participó en el Mundial realizado en Gran Bretaña. La carrera de 260 km de ruta no la completó, pero en el país se coronó campeón nacional de esta disciplina, tras 140 km.



Su año deportivo 2020 lo comenzará el 11 febrero, en el Tour Colombia 2.1. “Tenemos la ventaja que conocemos el recorrido de cuatro etapas. Solo de una no tenemos información, pero seguro que lo vamos a hacer en los días previos al inicio del Tour”. Y claro que conoce esas carreteras, pues en el 2017 ganó la Vuelta a Colombia, resultado que le abrió las puertas en el EF.

Luego viajará a Francia para dar inicio a su temporada europea. “No conozco el resto de carreras a las que iré, me lo dirán en el campamento de prácticas en Girona (España). No sé si voy al Giro de Italia o a la Vuelta a España”.

Destacó que inicia el año motivado. En octubre del 2019 realizó su última participación. Tomó vacaciones por un mes y enseguida volvió a entrenarse: cinco o seis horas diarias, por las carreteras de Imbabura, Carchi y Sucumbíos.



Las tablas de entrenamiento las recibe de sus directores deportivos. Los días de esfuerzo, donde tiene que recorrer el mayor número de kilómetros en ascenso, va hasta el puente del Juncal, a 1 400 metros de altitud, y sube a puro pedal a los 2 400 metros en el sector de Bolívar y a 2 800 metros en San Gabriel.



“Nuestro país tiene hermosos lugares. Me gusta ir por Tufiño, pasar por las lagunas Verdes. Es un lugar maravilloso”, dijo. Es tanta su admiración por estos paisajes, que en un video de EF lo destaca también.

En esta pretemporada de preparación física realizó trabajo en el gimnasio y competencias de ciclismo de montaña. Ganó el Reto al Chiles, una carrera de 30 kilómetros, con un ascenso prolongado, y el domingo estará en Quito para pedalear con los ciclistas que quieran acompañarlo en 10 km.



No sabe si estará en el Giro y tampoco en los Juegos Olímpicos de Tokio. Ecuador tiene dos cupos, a Jonathan Caicedo le atrae la idea de ser uno de los seleccionados. “Es otro sueño por cumplir”.



Sus cifras:



8 099 Kilómetros recorrió en 14 carreras, vueltas y Giro de Italia, el 2019.



Cuarto puesto en la Adriática Ionica (Italia), vuelta de cuatro etapas



349º Lugar en el escalafón de la Unión Ciclística Internacional.



51 díasde competencia en España, Italia y Alemania.