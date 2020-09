Tim Merlier gana al esprint en la Tirreno-Adriático, Yates sigue líder y Jonathan Caicedo se mantiene firme 

📸Non perderti le migliori immagini della Tappa 6, #TirrenoAdriatico EOLO 2020.



📸Check out the best photos from the 2020 #TirrenoAdriatico @eolo_it Stage 6.



👉 https://t.co/AUwNnjpug3



[Pic. Dario Belingheri] pic.twitter.com/f4tjA141i8