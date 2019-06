Richard Carapaz recibió una camiseta y el ‘abrazo de gol’ de la Selección Sub 20 

LEA TAMBIÉN

El pedalista ecuatoriano Richard Carapaz, flamante Campeón del Giro de Italia del 2019 con el Movistar Team, publicó este lunes 3 de junio en sus redes sociales, un “regalo” enviado por los jugadores que integran el combinado tricolor Sub 20.

Carapaz publicó en su cuenta de Twitter una fotografía de una camiseta de la Selección de Ecuador autografiada por todos los integrantes de la ‘Mini-Tri’.



El mensaje publicado en de la red social del ciclista reza: “Gracias a los chicos de la Sub 20 que me hicieron llegar está camiseta fue un regalo que me ilusionó muchísimo! El mejor de los éxitos para ustedes muchachos!”, escribió la ‘Locomotora del Carchi’.

Gracias a los chicos de la #Sub20 que me hicieron llegar está camiseta fue un regalo que me ilusionó muchísimo! El mejor de los éxitos para ustedes muchachos! pic.twitter.com/WMMsNfxByL — Richard Carapaz M (@RichardCarapazM) June 3, 2019



La FEF se hizo eco de este regalo y publicó en Twitter: “¡Ecuador, país de ganadores! Orgullosos de ti @RichardCarapazM y de la alegría que juntos con esfuerzo y entrega, generamos en nuestra gente 🇪🇨⚽️💪🏽 #MiTrimundial” escribió la Ecuafútbol.

¡Ecuador, país de ganadores! Orgullosos de ti @RichardCarapazM y de la alegría que juntos con esfuerzo y entrega, generamos en nuestra gente 🇪🇨⚽️💪🏽 #MiTrimundial https://t.co/u91wPkOovB — FEF Ecuador (@FEFecuador) June 3, 2019



La ‘Mini-Tri’ se clasificó hoy a los cuartos de final del Mundial de Polonia al vencer 3-1 al favorito Uruguay y deberá jugar en la siguiente instancia ante el ganador del cruce entre Francia y Estados Unidos.



Por su parte Richard Carapaz, anunció -también este lunes- que no participará en el Tour de Francia, durante un acto de celebración del Movistar Team en Madrid, un día después del triunfo histórico del ecuatoriano en el Giro de Italia.



Carapaz confirmó que en un futuro sí quiere probarse en la afamada prueba francesa que este 2019 se realizará en julio. Además, la 'Locomotora del Carchi' quiere competir en la Vuelta a España, otra de las grandes carreras del ciclismo, en agosto y septiembre. El dueño de la 'maglia' rosa se tomará unos pocos días de descanso y volverá a Ecuador el lunes 10 de junio del 2019.