El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz quiere ir a los Juegos Olimpicos de Tokio

Richard Carapaz se despidió del Movistar Team. El ganador del Giro de Italia 2019 ofreció este martes 12 de noviembre del 2019 una rueda de prensa para despedirse oficialmente del equipo español y de todo el apoyo logístico que recibió de las oficinas de Telefónica en Ecuador.

“Es un hasta luego, porque he dejado las puertas abiertas. Además, las escuelas de ciclismo que respaldará Movistar en Ecuador llevarán mi nombre”, destacó el ciclista ecuatoriano.



Carapaz se unirá, en el 2020 al Ineos Team, británico, por el que firmó por tres temporadas. “Es un reto para mí, es un equipo que no habla español”.

Dijo que aún no ha reunido con sus nuevos directores deportivos para planificar su agenda de competencias. “Espero repetir el Giro”, dijo.



Le gustaría debutar en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, “aún no sabemos nada, no se conoce quien irá. Si me toca estar, daré lo mejor de mi”.



Ecuador tiene tres cupos asignados para los Juegos Olímpicos, dos por el ‘ranking’ mundial y uno por el título que ganó Jefferson Cepeda en el Campeonato Panamericano de ruta.