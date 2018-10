Richard Carapaz: ‘El 2019 vamos por la Maglia Rosa del Giro’

LEA TAMBIÉN

Richard Carapaz llegó a Quito luego de su actuación en la Vuelta a España y el Mundial de Austria. Está feliz porque el 2018 ha sido su mejor año deportivo y porque en el 2019 repetirá de nuevo su participación en el Giro de Italia.

“Este año fuimos a conocer, el próximo me he planteado ganar el Giro. Vamos por la camiseta Rosa para traerlo a Ecuador”, dijo el ciclista ecuatoriano.



Este miércoles 3 de octubre de 2018, la Unión Ciclística Internacional UCI, publicó el ‘ranking’ mundial, donde Carapaz aparece en el puesto 53, sobre el mismo Rigoberto Urán, ciclista colombiano.



“No he mirado el escalafón, pero si es así, es una alegría por el trabajo realizado”.



Este 2018, el segundo como ciclista profesional, Carapaz logró importantes victorias como el cuarto lugar en el Giro a Italia, el puesto 19 en la Vuelta a España y logró culminar el Mundial. “Me enorgullece porque estaba con un virus que puso en peligro mi participación. Ya en la carrera estuve a punto de retirarme, pero me enorgullece haber podido terminar”.