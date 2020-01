El ciclista ecuatoriano David Villarreal se recupera de su tercera operación tras accidente

LEA TAMBIÉN

Para Ramiro Villarreal, tener a su hijo con vida fue un regalo de Navidad. David, campeón de la Metas Volantes en la Vuelta Ciclística al Ecuador, sufrió un accidente de tránsito el pasado 22 de diciembre, tras una competencia en Nariño, sur de Colombia.

“Solo recuerdo que veníamos con los muchachos, de regreso a Ipiales para viajar luego a Tulcán. Hay un video en el que se ve que al salir de la curva el vehículo, que venía en sentido contrario, me impacta. Después no sé qué pasó”, detalla el ciclista de 23 años, tras la tercera intervención quirúrgica.



Fue llevado de emergencia a Ipiales, donde fue operado en su brazo derecho, el 24 de diciembre. El radio y el cúbito se fracturaron. “Ya puedo mover el brazo, la próxima semana voy a iniciar mi rehabilitación porque no me pusieron yeso”.



El problema mayor se registró en su pierna derecha: fracturas múltiples y expuestas. En Tulcán se sometió el 28 de diciembre a una intervención donde le pusieron un tutor externo (dispositivo que se sujeta al hueso por medio de agujas o tornillos) “porque se temía una infección”. El lunes pasado, en Quito, se le colocó una placa en la tibia.



“Ha habido momentos de muchas crisis. Mi mamá y mi hermana se han turnado porque ha sido difícil pasar la noche con este tipo de fracturas”.

Esos ‘bajones’ anímicos han aparecido, porque David Villarreal vivió una temporada 2019 importante en su carrera deportiva. En febrero asistió con la Selección del Ecuador al Tour Colombia, la competencia contó con la presencia de ciclistas de World Tour como el francés Julián Alaphilippe (número 1 en el ranking mundial, en ese mes), el británico Chris Froome, los colombianos Egan Bernal, Nairo Quintana y Miguel Ángel López, y los ecuatorianos Richard Carapaz, Jhonatan Narváez y Jonathan Caicedo.



“En la cuarta etapa llegué en cuarto lugar”. Por eso, en diciembre pidió al seleccionador no ser considerado para competir en la Vuelta a Costa Rica, que se disputó del 18 al 25 de diciembre. “Empecé mis entrenamientos porque quería hacer un buen Tour Colombia. Ahora vamos a recuperarnos bien y a entender el mensaje de Dios con esta prueba”.



En la Vuelta Ciclística al Ecuador, que se realizó en noviembre, se coronó campeón de las Metas Volantes, como lo hizo en el 2018, y terminó quinto en la clasificación general.



Dice que lo más duro pasó. Ahora se viene una fase de reposo y más adelante la de rehabilitación. “El médico me dijo que todo este proceso puede durar hasta seis meses”.

A su salida de la Clínica Colonial, en Quito, tras la tercera intervención quirúrgica. Foto: Cortesía Tour Colombia

Estas semanas se quedará en Quito, en la casa de su hermano Hamilton, pero bajo los cuidados de su madre Miriam. Don Ramiro, su padre, vendrá desde Tulcán a visitarlo, pues ‘Teban’ ha vivido y se ha for­mado como ciclista en Pichincha y Carchi.



Nació en Tulcán, pero creció en Quito. Representó a Pichincha en los primeros campeonatos nacionales, y luego se fue a vivir al Carchi, pues en esa provincia hay mayor actividad competitiva y tiene facilidad de ir a las carreras del sur de Colombia.



Se vinculó al equipo Coraje Carchense, que pertenece a la Prefectura de esa provincia. Gracias a su condición de empleado de esa dependencia, acudió al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social p­ara que cubra los gastos de sus operaciones.



Pero como los ciclistas tienen una ‘comunidad’ donde reina la amistad y solidaridad, Richard Carapaz, Jhonatan Narváez y Jonathan Caicedo organizan una pedaleada para el sábado 18 de enero, en Ambuquí, Imbabura.



El fin es recaudar fondos. “Richard va a rematar una ‘maglia rosa’. Jhonatan Narváez me llamó para darme su apoyo. Con él fuimos compañeros de equipo en el 2016, corrimos en la Vuelta a Mendoza. Estoy emocionado por la solidaridad de los tres ciclistas, son ejemplos que se debe seguir”.