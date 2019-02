El Movistar de Anacona, Quintana y el ecuatoriano Richard Carapaz se destaca en la Vuelta a San Juan

LEA TAMBIÉN

Winner Anacona, ciclista colombiano del Movistar, se mostró "contento" por la victoria de etapa en el Alto Colorado y declaró que ahora, a falta de dos jornadas para acabar la Vuelta a San Juan, su objetivo como líder es "ganar" la ronda argentina y también estar en el Tour de Francia.

Anacona, de 30 años, no ganaba una etapa desde 2014, cuando logró un triunfo en la Vuelta a España.



"Desde 2014 no levantaba los brazos. Había estado cerca en el Tour, pero ganar era un propósito para este año y lo he alcanzado. El otro objetivo que tengo es estar en el Tour, pero no lo sé. La carretera nos pone a cada uno dónde tenemos que estar", confesó.



La victoria del Movistar, la primera del año en una competición oficial, ha llegado tras agitar la carrera el equipo español, que también situó entre los primeros puestos de la etapa al ecuatoriano Richard Carapaz (sexto) y al colombiano Nairo Quintana (octavo).

La nueva general de la #VueltaSJ2019: @wian88 es líder con 41" sobre Alaphilippe y 57" sobre Sevilla. @RichardCarapazM -4º en la etapa de hoy- es 6º, y @NairoQuinCo, 8º. Dos días llanos, con el viento como principal enemigo, aún por delante. pic.twitter.com/sbAim4JfRs — Movistar Team (@Movistar_Team) 1 de febrero de 2019



"Sabíamos que éramos el equipo a batir porque teníamos hombres fuertes como Richard o Nairo. Lo que se había planeado era endurecer la subida y lo hemos intentado con Eduardo Sepúlveda y Jorge Arcas, que han hecho un trabajo excepcional. Luego yo he probado a endurecer la subida atacando y

cuando Nairo me dijo que siguiera lo hice", apuntó.



Con esta victoria, Anacona se ha puesto el maillot de líder de la Vuelta a San Juan a falta de dos etapas.



"Quedan dos días importantes por delante y el objetivo es llevar este titulo a casa, pero no hay que subestimar a los rivales. Hoy salimos con la ambición de ganar, quisimos dar el todo por el todo y se ha dado bastante bien, no podía ser mejor. El equipo estuvo de diez y me da mucha satisfacción ganar esta etapa porque me interesaba más la general", señaló.



La próxima semana, Anacona viajará a su país para disputar el Tour Colombia, otra carrera especial en su calendario.



"Ganar en casa seria genial. Vamos prácticamente con el mismo equipo y tenemos un grupo muy bueno", concluyó.