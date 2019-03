El francés Julian Alaphilippe conquista la Strade Bianche; Narváez y Carapaz se ubicaron en los puestos 61 y 62

LEA TAMBIÉN

El ciclista francés Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step) conquistó este sábado 9 de marzo de 2019 en Siena (centro de Italia) la Strade Bianche, una prueba disputada sobre 184 kilómetros en Toscana con varios sectores sobre tierra blanca.

Alaphilippe, que participaba por primera vez en la prueba, superó al danés Jakob Fuglsang (Astana) en la Piazza del Campo de Siena. El belga Wout Van Aert (Team Jumbo-Visma) fue tercero.



“Sabía que era una buena carrera para mi. Había que no cometer errores y tener un buen día. También he tenido suerte, no he reventado”, declaró el francés a la televisión italiana tras la carrera.



En la dura subida final de Santa Caterina, en el corazón de la ciudad vieja de Siena, controló con sangre fría el ataque de Fuglsang antes de superar sin piedad al danés y triunfar en la bella Piazza del Campo de la localidad toscana.



La escapada de la mañana fue neutralizada a 35 kilómetros de la llegada y la disputa comenzó en los 11 kilómetros de tierra del sector 8, que lleva el nombre de Fabian Cancellara, triple ganador de la prueba.

Unos quince corredores se escaparon, entre los cuales estaban Alaphilippe, su compañero Zdenek Stybar, el campeón olímpico, Greg Van Avermaet, y el vigente ganador, Tiesj Benoot.



El británico Geraint Thomas, vencedor del Tour de Francia en 2018, no tuvo mucho peso en la carrera, lo mismo que el italiano Vincenzo Nibali.



Entonces fue Fuglsang quien inició las hostilidades, seguido únicamente por Alaphilippe. Con un gran esfuerzo Van Aert atrapó al dúo pero no les pudo acompañar durante mucho tiempo en las pendientes más empinadas de los últimos kilómetros.



Ganador la temporada pasada de la Flecha Valona y de la Clásica de San Sebastián, Alaphilippe continúa a sus 26 años edificando un respetable palmarés en las clásicas.



La semana que viene será uno de los favoritos de la Tirreno-Adriático, una carrera de una semana que también parece adaptarse a sus características.

Jonathan Narváez y Richard Carapaz llegaron en los puestos 61 y 62 del Strade Bianche



De acuerdo con la información del portal oficial EsCiclismo.com los pedalistas ecuatorianos cruzaron la línea de meta 12 minutos después del líder Julian Alaphilippe.



En un tramo de la competencia, Richard Carapaz experimentó una leve caída y fue sobrepasado por varios ciclistas. El ecuatoriano, que pertenece a los registros del Movistar Team, pudo retomar la competencia y llegó en el puesto 62 de la carrera.



Problemas para Richard Carapaz que ha sufrido una caída en uno de los tramos. Muchos ciclistas le han sobrepasado. #StradeBianche pic.twitter.com/iIulFRgz3Q — Alpe__dHuezBT (@Alpe__dHuezBT) March 9, 2019