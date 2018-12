El ciclista ecuatoriano Jonathan Caicedo viajó a España para unirse al EF

LEA TAMBIÉN

Con mucha ilusión y alegría, el miércoles 12 de diciembre de 2018 viajó a España el ciclista ecuatoriano Jonathan Caicedo. Se une este jueves 13 al campamento de prácticas de su nuevo club EF Education First, un equipo del World Tour.

“Allá voy a conocer mi agenda de actividades y competencia. Es una reunión para presentarme ante mis nuevos compañeros entrenadores”, dijo el ciclista horas antes de tomar el avión, en el aeropuerto de Tababela.



Será en Girona donde se reunirá con sus compañeros. “Hay muchos sueños por cumplir”, añadió el campeón de la Vuelta Ciclística a Colombia 2018, el primer ecuatoriano en lograr esta hazaña.



Intentó hacer el doblete y ganar la Vuelta a Ecuador, pero una piedra se atravesó en el camino y lo excluyó de la competencia en la sexta etapa, cuando corría un circuito en Ibarra. Sufrió una fractura de su clavícula en el hombro izquierdo. “Ya estoy recuperado totalmente. Fueron 20 días los que tuve que hacer reposo total. Completé un mes de descanso, porque el año había sido intenso y era mi última carrera. Aproveché para hacer una pausa total e iniciar el nuevo año deportivo”.



Empezó a entrenarse hace un mes, en las carreteras donde se formó como ciclista, Carchi y Sucumbíos. Lo hizo por el sector de El Carmelo, por el Guagua Negro, San Francisco, Santa Bárbara y camino a Lago Agrio en jornadas de 3 a 5 horas. También hizo ciclismo de montaña y ascensos de montaña a pie, pues en la fase de pretemporada hay que trabajar la parte física. “Completaba mi entrenamiento con sesiones en el gimnasio. Lo hacía solo o en compañía de los muchachos”. Se refiere a sus amigos, Richard Carapaz, Paulo Caicedo Jr. y Jorge Montenegro.

La semana pasada fue a Colombia para despedir de sus otros amigos, los que hizo en el Team Medellín. Juntos trabajaron para que pueda ganar la Vuelta a Colombia en agosto pasado. “Siempre voy a recordar a la ciudad y a los chicos. Todos mostraron su felicidad por mi paso al EF, esperan que me vaya muy bien”.



Aún no conoce cuándo ni dónde empezará su año deportivo. Sin embargo, dijo que está en condiciones de correr el Tour a Colombia que se realizará en febrero. “Si me toca correr, sé que podré hacerlo bien”, agregó.



Y su ilusión es correr una de las tres competencias más grandes del ciclismo mundial: el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España. “En el primer año de ciclista profesional sí me gustaría hacer una de ellas. No sé qué opciones me da el equipo. Depende de ese cronograma para imponerme nuevas metas”.

En esta semana que estará en España le tomarán las medidas para confeccionar sus nuevos uniformes y también el tamaño de su bicicleta. Retornará a Ecuador el próximo viernes 21 de diciembre para pasar las fiestas de Navidad y Año Nuevo con Yesennia y Doménica, su esposa y su niña de 2 años.



En el EF Education First se encontrará con Rigoberto Urán, el medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y segundo en el Tour de Francia en el 2017. “Lo conozco por la gran figura mundial que es, pero no personalmente. Quiero unirme al equipo y ser uno más de ellos”.



Otros integrantes del equipo son los colombianos Daniel Martínez y Julián Cardona, y el español Dani Moreno. El cupo de 28 deportistas lo completan ciclistas de Inglaterra, Australia, Italia, Países Bajos y Estados Unidos.