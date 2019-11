A la ‘novena fue la vencida’ para Joanna Córdova en la Vuelta al Cotopaxi 

LEA TAMBIÉN

Joanna Córdova, reciente ganadora de la Vuelta al Cotopaxi, es una ciclista perseverante. Entre el 9 y el 10 de noviembre del 2019, en su novena participación en la prestigiosa carrera de ciclismo de montaña, consiguió el triunfo por primera vez.

La esperada victoria en la categoría ‘Mujeres’ llegó en compañía de la imbabureña Estefanía Rivera, con quien compitió por el equipo Medias Stefany – Schullo para imponerse con un tiempo de 9:59:45 horas en el reto de 135 kilómetros. Esta carrera de dos etapas es organizada por Cikla desde hace 15 años y participan equipos de dos integrantes, en cinco categorías.

“Vestir el jersey de líder es un sueño que lo he querido cumplir durante las 9 ediciones que he competido. Teníamos un objetivo muy claro con Estefy: hacer una carrera de manera inteligente, entregando todo en cada pedaleada, apoyándonos la una a la otra. Gracias amiga por ayudarme a cumplir este sueño”, publicó la deportista de 30 años en su cuenta de Instagram, después de la victoria.



Joanna, quien comparte su pasión por el ciclismo con su profesión como Ingeniera de alimentos, ya se había subido al podio en ediciones anteriores, con un tercer y un segundo sitial en la categoría de equipos mixtos. No obstante, la idea de imponerse en la popular ‘Vuelta al Coto’ fue algo que la mantuvo enfocada en sus entrenamientos diarios durante los últimos meses.

Esta intrépida mujer que en el trabajo utiliza mandil, mascarilla, guantes y hasta una cofia en la cabeza, tiene la “fortuna” de laborar desde el mediodía para así dedicarle un buen tiempo a sus prácticas.



La quiteña empezó a participar en pruebas de aventura desde los 16 años, pero luego decidió enfocarse más en el ciclismo que era la disciplina en la que mejor se desempeñaba. Fue una decisión acertada, aunque "no ha sido fácil". "Al inicio, cuando decidí dedicarme de lleno al ciclismo, no tenía apoyo, lo que terminó siendo algo positivo porque hizo que busque mis caminos, mis triunfos y que salga adelante como mujer”, confiesa.

Entre sus logros sobre bicicletas de montaña se destacan también el primer lugar en la Copa Mundial de Cross Country Marathon en Francia (2016), así como una segunda posición en la Copa Mundial en Chile (2015). También fue octava en el Epic Israel en el 2018.



En el país ha triunfado en varios eventos de los más reconocidos como la Vuelta a Zuleta, Chimborazo Extremo, Tour Montaña Ilinizas, entre otros. En la Vuelta al Cotopaxi fue segunda en la categoría parejas mixto en el 2017 y ahora, en el 2019, logró el triunfo entre las damas.

¿Qué le ha dejado el deporte?

“Una grata experiencia de vida. He podido demostrar que no existen límites, que si te propones algo se lo puede cumplir, que si te planteas un sueño lo cumples. He conseguido mucho de lo que me he planteado, aunque no ha sido fácil. Aunque al inicio no contaba con apoyo, pude ir a un mundial y representar a Ecuador. El deporte también me ha unido mucho con mi familia”.



¿Qué objetivos deportivos tiene?

“No quiero dejar el deporte y tengo la fortuna de poder entrenar en las mañanas y en la tarde ser ingeniera de alimentos en una empresa que además me apoya. Me entreno seis días a la semana, salgo de manera seguida con mi hermano que me acompaña en las prácticas largas. Quiero continuar con las carreras de ciclismo, sobre todo las que son por etapas. Ahora, en Ecuador, el nivel de las mujeres es mucho más fuerte y entre mis objetivos también está ganar el campeonato nacional en el 2020”.



Los equipos ganadores de la Vuelta al Cotopaxi 2019



General

1.- Byron Guama y Steven Haro, Movistar Team (6:52:17 horas).

2.- Marco Padilla y William Tobay, Cube Amarok (7:19:48)

3.- Jorge Luis Montenegro y Segundo Navarrete, Punto Shimano – Eagles Bikes (7:27:42)

Mixtos

1.- Miryam Núñez y Juan Carlos Roldán, Jac Motors – Cube (8:33:56).

2.- Josué Salgado, Ana Sol Salgado, Bicishop 2 (9:00:50).

3.- Cristian Paredes y Margoth Canacuán, Atuntaqui Pro Rider (9:18:24).

Mujeres

1.- Joanna Córdova y Estefania Rivera, Medias Estefany – Schullo (9:59:45).

2.- Belén Cabrera y Ana Isabel Idrovo, Mujeres en Bici 2 (11:40:23).

3.- Claudia Durán y Lorena Molina, Sembrana (11:53:15).



Máster

1.- José Cornejo y Carlos López, Kia – Velodrom (7:53:32).

2.- Alfonso Borja y Felipe Borja, Cube-Rockymounts (8:13:57)

3.- Xavier Merchán y Proano Merchán, El Mercurio / La Bicicleta (8:27:18).



Súpermaster

1.- Carlos Albuja y Hernán Álvarez, Massi y El Auto (9:09:48)

2.- Miguel Bastidas y Fernando Merino, Grupomas (10:02:45)

3.- Jairo Gómez y Paúl Reyes, Serranos Riders Club (10:36:17