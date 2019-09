Sergio Andrés Higuita: 'Es el día más grande de mi carrera deportiva'

LEA TAMBIÉN

El colombiano Sergio Andrés Higuita (Education First), ganador de la etapa de la decimoctava etapa de la Vuelta 2019, considera este jueves como "el día más grande" de su carrera deportiva.

"Es el día más grande de mi carrera deportiva. Es un momento increíble. No se todavía la magnitud de lo que he hecho, pero es sensacional", comentó tras el final de la etapa.



Higuita desveló en que "en los últimos kilómetros", cuando ya veía que podía ganar en la meta de Becerril de la Sierra, pensó en los suyos para motivarse aún más y aprovechar la oportunidad.



"Pensé en mi familia, en mi novia, en las personas que amo y en el que estoy aquí para cumplirles", dijo, exultante de alegría y valorando a su director, el español Juanma Garate, al que agradeció la "muchísima motivación" que le dio. "Me dijo que hoy era un día de revancha" tras los numerosos percances sufridos por su equipo en lo que va de Vuelta y "que se podía ganar".



"Es una carrera en la que hay muchos cambios, en la que pasan muchas cosas y que es muy dura", comentó al respecto de una Vuelta en la que "se he caído ya tres veces" y en la que lleva un tiempo con "un problema en un pie" que le "duele mucho", pero que hoy pudo superó para ganar la etapa.



El colombiano se impuso en solitario en la decimoctava etapa de la Vuelta a España disputada entre desde Colmenar Viejo y Becerril de la Sierra a través de 177,5 kilómetros, en la que el esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma) mantuvo el jersey rojo de líder.



Higuita, de 22 años, otra perla del ciclismo colombiano, entró en meta con un tiempo de 4:33.09 a una media de 39,01 kms/hora. Le siguieron Roglic, Alejandro Valverde y Rafal Majka a 18 segundos y 'Supermán' López a 20.



Nairo Quintana y Tadej Pogacar perdieron 1.21 minutos respecto a sus rivales por el podio.



En la general Roglic, que bonificó 6 segundos, aventaja en 2.50 a Valverde y en 3.31 a Quintana.



Este viernes se disputa la decimonovena etapa entre Ávila y Toledo, de 165,5 kilómetros.