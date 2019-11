Ciclista quiteño Felipe Endara perdió la visión definitivamente

LEA TAMBIÉN

El ciclista quiteño Felipe Endara se recupera de las heridas provocadas por el accidente que sufrió a las 18:30 del lunes 16 de julio del 2018 en la vía Interoceánica, que conecta a Quito con el valle de Cumbayá.

A esa hora, el deportista de 35 años fue embestido por un vehículo, causándole graves afectaciones que lo mantuvieron interno en un hospital por varios meses.



Ha transcurrido un año y cinco meses de aquel incidente y su familia lucha para que se haga justicia. La mañana de hoy, martes 5 de noviembre del 2019, sus allegados dialogaron con este Diario para contar lo que ha pasado con él.



El 12 de noviembre del año pasado le dieron de alta y se recupera en casa. Sus padres y ocho hermanos se turnan para cuidarlo, ya que perdió la visión definitivamente. Además, todavía se moviliza en silla de ruedas. Al principio, los médicos les indicaron que el deportista iba a perder la mitad de la visión de un ojo, pero lamentablemente tiene discapacidad visual completa por lesiones en los nervios ópticos. “Es algo que como familia nos ha tocado aceptar”, precisó una pariente del joven.



A esto se suma que su academia de ciclismo que él dirigía fue suspendida debido a la rehabilitación neurológica que Felipe debe realizar. No puede caerse, ni golpearse debido a que se encuentra delicado de salud. Necesita asistencia médica las 24 horas. También presenta problemas cognoscitivos; es decir, la memoria a largo plazo se encuentra intacta, pero con lagunas mentales y no recuerda lo que vivió hasta tres años antes del accidente. Por eso, a veces, él habla con sus familiares y les dice que se está yendo al colegio o la universidad. No es coherente en lo que manifiesta.

Los allegados de Felipe contaron que el agresor fue apresado mientras salía de su trabajo. Luego le dictaron prisión preventiva tras la audiencia de formulación de cargos y a las 10:40 de este viernes 8 de noviembre del 2019 se realizará la audiencia de apelación a la prisión preventiva en la Corte Provincial.



El colectivo Whiskys on Wheels, de aproximadamente 2 000 integrantes, ha apoyado a la familia de la víctima de forma permanente. Se ha dedicado a apoyarlo en todo sentido. “Siempre han estado pendientes y les agradecemos”, manifestó una allegada del deportista afectado.



El ciclista carchense Richard Carapaz, campeón de la última edición del Giro de Italia, es muy amigo de Felipe Endara. Siempre está al tanto de lo que le ocurre. Por su agenda de actividades, Carapaz no puede visitarlo en la casa, pero a la distancia se comunica con la familia para conocer los avances en su estado de salud.