Egan Bernal cree que puede aprender mucho de Richard Carapaz

El colombiano Egan Bernal, campeón del Tour de Francia, aseguró que si el ecuatoriano Richard Carapaz, ganador del Giro de Italia, se suma al Ineos “sería muy importante para el equipo”.

Recalcó que podría “aprender bastante” del que hoy es todavía ciclista del Movistar.



“Si llega Richard, sería muy importante para el equipo, es uno de los mejores ciclistas del mundo, también latinoamericano, sería un orgullo para nosotros tenerlo ahí, es un gran escalador”, afirmó Bernal en una rueda de prensa en Zipaquirá, la ciudad colombiana. Ahí, fue recibido el 7 de agosto del 2019 por una multitud.



El deportista, que este año también ganó la París-Niza y la Vuelta a Suiza, agregó que “seguramente si él (Carapaz) llega a unirse a nosotros la verdad que yo estaría muy contento porque sería un ciclista del cual yo podría aprender bastante”.

Carapaz, de 26 años, podría integrar las filas del conjunto británico Ineos, bien como líder en alguna de las tres grandes vueltas o como gregario de lujo para la alta montaña.



Esto después de que Eusebio Unzué, director del Movistar, considerara como una realidad la marcha del carchense, el pasado 23 de julio.



El ecuatoriano puede tener otra oportunidad de demostrar su valor al alza en la Vuelta, donde el equipo no ha anunciado su participación.



Por otra parte, Bernal, quien tiene 22 años y cuenta con el Tour de California y el Tour Colombia, manifestó que sería un “gran honor” tener como gregarios a Chris Froome y Geraint Thomas.



Esto si llega a ser líder de su equipo en la ronda gala de 2020, a la que espera llegar en su mejor nivel.



“Si soy yo el líder en el Tour de Francia sería un gran honor tener a dos corredores como Thomas y como Chris, y si no igual sería para mí un honor ayudarlos a ellos a ganar un Tour de Francia. Obviamente me gustaría traer un segundo Tour a Colombia”, añadió Bernal.



El colombiano recibió ayer un homenaje en Zipaquirá, un municipio ubicado en las cercanías de Bogotá y en el que ha vivido toda su vida. Una multitud lo acogió en la Plaza de los Comuneros y lo elogió por haber ganado la ronda gala.



En la celebración estuvieron presentes leyendas del ciclismo colombiano como Lucho Herrera, campeón de la Vuelta a Colombia de 1987, y Martín Emilio Cochise Rodríguez, el primer escarabajo en correr el Tour de Francia.

También estuvo Mauricio Soler y Efraín Forero.