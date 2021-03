Christian Cruz y su gol que le ayudó a levantar el ánimo en Liga de Quito

Christian Cruz vive un momento dulce en Liga de Quito. El defensor marcó el segundo gol de su carrera. Llegó después de una lluvia de críticas y un proceso de recuperación físico y anímico. Fue en el triunfo 2-1 de los albos ante la Católica, en la tercera fecha de la LigaPro 2021.

“Me siento contento por haber marcado pero sobre todo por ganar. Lo buscaba todo este tiempo y es reconfortante por la alegría de mi familia que siempre me está apoyando”, dijo el 'Chavo' Cruz.



El lateral izquierdo observó a Hernán Galíndez y decidió rematar y no sacar el centro. Así llegó el 1-0 ante los 'Camarattas'.



“Le quise pegar al arco, de hecho Galíndez esperaba el centro pero ya cuando lo vi no pensé dos veces en pegarle al arco. Ahora ya no me molestará mi familia que no convierto, espero seguir aportando al equipo que es lo más importante”, aseguró el guayaquileño en Radio La Red.



Ahora el objetivo es sumar de a tres puntos en Cuenca. El triunfo se lo quieren dedicas a su referente y capitán Adrián Gabbarini, quien volvió al país después de enterrar a su padre en Argentina.