Chris Nikic será la primera persona con Síndrome de Down en completar a distancia del triatlón IronMan 140.6

Chris Nikic apenas tiene 20 años, pero sus objetivos son claros. Quiere finalizar este 2020 completando su primer IronMan 140.6, competencia de triatlón donde se pone a prueba habilidades en la natación, ciclismo y atletismo. Ya ha participado en varias pruebas sprint y de distancia olímpica, pero esta lo seduce.

Nikic tiene síndrome de Down, pero esto nunca ha sido impedimento para que este apasionado deportista cumpla las pruebas y cruce a la meta. Quienes lo conocen, aseguran que su sonrisa al completar los circuitos es genuina de un campeón.



Su pasión por el triatlón empezó cuando tenía 16 años. Disfrutaba nadar y cambiar a pruebas completamente distinta a toda velocidad. Pero una cirugía de oído hizo que perdiera casi dos años. En el 2019 retomó la práctica deportiva y pasó de no nadar ni 100 metros a retomar las pruebas de fondo.

Mañana Chris Nikic intentará en Florida convertirse en la primera persona con síndrome de Down en completar un Ironman.



🏊🏽‍♂️ 3,8 km

🚴🏻‍♂️ 180 km

🏃🏽‍♂️ 42,195 km



pic.twitter.com/OYu40X3KLH — Run4Fun (@_r4fun_) November 6, 2020



"He pasado de apenas poder hacer nada, a correr un triatlón de distancia olímpica", dijo Nikic para los medios estadounidenses.



"Tener el síndrome de Down significa que tengo que trabajar más duro que todos los demás", dice Nikic. "He aprendido a trabajar más duro en la vida, y eso me ha ayudado a estar listo para el ironman".



La rutina de Chris consta de gimnasio después de clases. Hace spinning, natación y Zumba, baloncesto y yoga. Se entrena cinco o seis veces por semana, solo descansa un día.



Este 7 de noviembre de 2020 Chris se enfrentará al IronMan de Panama City Beach, Florida, una de las pruebas más duras de triatlón, que de terminarla, sería el primer atleta con síndrome de Down en convertirse en finisher de distancia.