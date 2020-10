Chris Froome: “Trabajaré para Richard Carapaz que se encuentra en un buen momento”

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La mañana de este lunes 19 de octubre, el ciclista británico Chris Froome, el ecuatoriano Richard Carapaz y el colombiano Iván Ramiro Sosa, del Indeos Grenadiers ofrecieron una rueda de prensa, un día antes del inicio de la Vuelta a España.

Froome, cuatro veces ganador del Tour de Francia y dos títulos en La Vuelta a España, dijo que en esta edición del 2020, trabajará para el ciclista ecuatoriano. "Haré lo mejor para el equipo y trabajaré para Richard Carapaz, que se encuentra en un buen momento”.



El británico tuvo dos caídas y fue sometido a tres intervenciones quirúrgicas el año pasado. Este 2020 aún no alcanza su mejor forma física. "Me siento cada día mejor y espero correr la primera semana para que el cuerpo me dé una excelente respuesta. Voy a ir día a día".



El Ineos Grenadiers, de Gran Bretaña, tiene al ecuatoriano Richard Carapaz como el líder de la formación y según la prensa internacional, uno de los favoritos al título.



El colombiano Iván Sosa confirmó que su trabajo será colaborar con el ecuatoriano. “La idea es apoyar a Richard en las llegadas de montaña". En esta Vuelta, habrá ocho etapas con llegada en ascenso.



Dijo que hay que prestar atención al clima. “Habrá que cuidarse en las etapas frías y lluviosas ".



El ecuatoriano Richard Carapaz, expresó que se llega a la Vuelta en su mejor forma física después de cumplir con su preparación tras la participación en el Tour de Francia. "Me siento muy bien llegamos con un equipo fuerte, será una Vuelta especial para el equipo y para Chris Froome, correr junto a él significa mucho para mí”.



Añadió que la primera semana será muy importante, “conozco varías etapas y me he preparado muy bien”.



La Vuelta a España comenzará el martes 20 de octubre y culminará el domingo 8 de noviembre. Tendrá 18 etapas y se recorrerá 2 896 km. Habrá 8 etapas de media montaña y 5 más de alta montaña; cuatro será en terreno llano y una contrarreloj.