Chris Froome cree que la gran cuestión en el Tour será controlar las multitudes

El ciclista británico Chris Froome cree que la gran preocupación de la organización del Tour de Francia será controlar las multitudes de espectadores, incluso si la carrera se disputara sin público debido a la pandemia de coronavirus, explicó este domingo 3 de mayo del 2020 en las redes sociales.

“ Claro que se puede organizar la carrera sin gente en las carreteras. Quiero decir, sería una carrera centrada en la retransmisión televisiva ” , declaró el cuatro veces ganador de la ronda gala en una charla en Instagram con el antiguo jugador de cricket Kevin Pietersen.



“ No veremos las mismas escenas, cuando atraviesas los túneles de gente en cualquier lugar, pero quizás es la versión de la carrera que necesitamos ver este año. No lo sé ” , declaró el líder del Ineos.



“Pienso que la gran cuestión será si la organización será capaz de evitar que la gente se reúna en grandes multitudes. Esa es la gran cuestión ” , añadió.



Debido a la pandemia de coronavirus el Tour se aplazó y en lugar de comenzar el 27 de junio lo hará el 29 de agosto.



El gobierno francés anunció esta semana que no se podrán celebrar eventos multitudinarios hasta septiembre, pero aclaró que el Tour podría mantener sus fechas, si gestiona bien las primeras etapas -que se disputan en agosto-.



Froome, de 34 años, no participó en el pasado Tour por una grave lesión que sufrió cuando se cayó preparando la Dauphiné.



“Vengo de una grave lesión. Algunos días estoy haciendo hasta seis horas en la bicicleta estática, los grandes días”, dijo.



“ La mayor parte de mi entrenamiento ha sido en interior, por lo que casi me sirvió para preparar este periodo de confinamiento ” , añadió.



Ocho meses después de su lesión, Froome volvió a competir en febrero, en la Vuelta a Emiratos Árabes Unidos, que se tuvo que suspender por la aparición de casos de coronavirus.