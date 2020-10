Chris  Froome asume que su papel en esta Vuelta es ayudar a Richard Carapaz

LEA TAMBIÉN

El keniano de origen británico Chris Froome (Ineos Grenadiers) asume que su papel en la 75 Vuelta a España, una carrera que ya ha ganado en dos ocasiones, es la de "hacer todo lo posible" por ayudar a su compañero de equipo el ecuatoriano Richard Carapaz.

"Solo estoy tratando de hacer todo lo posible para ayudar a Richie. Está en muy buena forma y ojalá pelee por la victoria general aquí", asume.



No obstante también tiene el "importante" objetivo personal de "encontrarme de nuevo" y saber si es capaz de volver a tener el nivel deportivo que tenía antes de sufrir su grave accidente en el Criterium du Dauphiné en junio de 2019.



"Me sentí bien. Creo que tener una buena posición en el pelotón ha sido importante hoy, porque los dos días anteriores me vi sorprendido. Eso es lo que marcó una gran diferencia para poder estar allí al frente del pelotón listo para trabajar para el equipo", ha explicado.



Por todo ello, Froome ha asegurado que en la ascensión a la Laguna Negra ha sentido que "hoy tenía mejores piernas que los días anteriores".



Sobre Carapaz ha asegurado que ha llegado a la Vuelta en un bueno momento porque "no hizo muchas cosas después del Tour, así que creo que ha llegado sintiéndose bastante fresco. También está dispuesto a intentar marcar la diferencia desde el principio".