Chris  Froome, 'contento de estar con vida', sueña con el Tour y Tokio 2020 

“Estoy contento de estar con vida y en vías de recuperación”, señaló este viernes en una entrevista con el Daily Telegraph el cuatro veces ganador del Tour de Francia Chris Froome, que sufrió una grave caída en junio, añadiendo que buscará una quinta Grande Boucle y medallas en Tokio 2020.

“Hay una franja de cinco minutos en la que no me acuerdo de nada”, señaló el corredor, que sufrió varias fracturas; en una vértebra cervical, fémur, codo, cadera y costillas, tras irse al suelo mientras que reconocía una etapa del Criterium Dauphine.



El británico nacido en Kenia explicó sus intenciones para 2020: “La contrarreloj y la prueba en línea de Tokio son muy atractivas. Y como llegan una semana después del Tour, es casi perfecto. Me gustaría intentarlo en las dos”.



“Intentar ganar un quinto Tour volviendo de una caída que pudo poner fin a mi carrera, sería todavía más grande”, señaló el ciclista de 34 años, que aspira a igualar a los históricos Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain.

“Todos los que dijeron tras mi accidente, 'está acabado, no ganará el Tour de nuevo”, son los que motivan ahora", completó.