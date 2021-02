Los Chiefs de Kansas ganarán el Super Bowl, según el pronóstico de un delfín

El delfín Nicholas ha revelado este 2 de febrero de 2021 su vaticinio sobre quién será el próximo vencedor de la 55 edición del Super Bowl de la NFL, que se celebra este 7 de febrero en Florida: los Chiefs de Kansas City, un pronóstico desalentador para los Tampa Bay Buccaneers, sus rivales, que juegan en casa.

Nicholas, un delfín de 18 años del Clearwater Marine Aquarium, situado en la bahía de Tampa (costa oeste de Florida), tiene ganada una sólida reputación como oráculo deportivo. Ya predijo con acierto el vencedor en seis competiciones de los últimos años, según el acuario.



Así, es famoso por haber vaticinado correctamente el equipo ganador en la final del Campeonato Nacional de Fútbol (americano) Universitario, el Outbak Bowl, Sugar Bowl, Rose Bowl y la final de la NBA en 2020.



Incluso se cumplió su vaticinio sobre el ganador de la pasada edición de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), los Chiefs.

En un vídeo divulgado por esta institución se ve a Nicholas en un tanque de agua nadar hacia dos pelotas que flotan junto a una de las paredes, recoger con la nariz la que corresponde a los Chiefs y empujarla hasta el lado opuesto, hasta entregársela a una de sus cuidadoras.



Nicholas era una cría cuando quedó varada con su madre cerca de Gibsonton (Florida) en 2002 y, tras ser rescatadas, fueron trasladadas al Acuario Marino de Clearwater para recibir atención médica a largo plazo, explicó esta institución en su página web.



Desafortunadamente, la madre no sobrevivió a las heridas que presentaba en una aleta y una posible enfermedad respiratoria. Nicholas sí logro salir adelante y superar las quemaduras que también sufría, hasta recuperarse por completo.



"Debido a que no tenía a su madre para enseñarle cómo sobrevivir en el mar, se convirtió en residente permanente del Clearwater Marine Aquarium, donde vive hoy", agregó la institución.



Es la primera vez en la historia del Super Bowl que se juega en la casa de uno de los equipos clasificados, en este caso la de los Buccaneers, cuyo campo es el Raymond James Stadium, con capacidad para hasta casi 75.000 espectadores pero que el domingo recibirá a solo 20.000 a causa de los protocolos de la covid-19.



Los Chiefs de Kansas City, campeones defensores del Super Bowl y de la Conferencia Americana (AFC), no llegarán a Tampa hasta el sábado 6 de febrero, solo un día antes del partido decisivo.



Los actuales campeones del Super Bowl corren el riesgo de perder para el juego de la edición 55 frente a los Tampa Bay Buccaneers al abierto Demarcus Robinson y al centro suplente Daniel Kilgore, debido a que tuvieron contactos con afectadas por la covid-19.